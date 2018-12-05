Сирия, 5 декабря. «Ан-Нусра»*** отбила у протурецких сил пять населенных пунктов в Идлибе. Израиль намеревается провести военную операцию на границе с Ливаном. Турция осуществила разведывательные полеты на севере Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели ответный огонь по позициям исламистов на стыке провинций Хама и Идлиб; завершили работы по ликвидации СВУ джихадистов в предместьях Алеппо.

«Исламское государство»1: вело бои с курдами на юго-востоке Дейр-эз-Зора; лишилось десяти террористов в результате спецоперации пешмерги в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: атаковала протурецких боевиков на юго-западе Идлиба; подверглась ответным обстрелам сил САР северо-западнее Алеппо.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: потеряла полевого командира в результате нападения неизвестных в Латакии; утратила пять населенных пунктов в ходе боев с «Ан-Нусрой» в Идлибе.

Курды: подозреваются в убийстве высокопоставленного лидера ССА** в кантоне Африн; заявили о захвате больницы и окраин Хавиджи в Дейр-эз-Зоре; понесли потери в результате взрыва на севере Хасаки; лишились одного из бойцов при детонации СВУ в «Хаджинском кармане».

Международная коалиция: активизировала бомбардировки в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

ВВС Турции: проводили разведывательные полеты над Тель-Абьядом на севере Ракки.

Провинция Дамаск

В минувшие сутки стало известно о готовящейся военной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Ливаном. Согласно информации новостного агентства Al Masdar News, представители вооруженных сил страны сообщили о намерении ликвидировать военные объекты ливанского формирования «Хезболла» в приграничной зоне, заявив об опасности проникновения в Израиль преступных элементов. Военные эксперты опасаются, что это может запустить новый виток обострения в отношениях между Тель-Авивом и проасадовскими силами, действующими в Сирии. Напомним, «Хезболла» выступает на стороне Сирийской арабской армии (САА) во время столкновений с силами незаконных вооруженных формирований.

Провинция Алеппо

В кантоне Африн продолжилась подпольная деятельность «спящих ячеек» Отрядов народной самообороны (YPG) в рамках операции «Гнев оливок». Согласно сведениям информационного портала Al Masdar News, один из высокопоставленных членов «Сирийской свободной армии» (ССА), поддерживаемой Анкарой, а также несколько его сообщников были убиты в результате падения ракеты на их транспортное средство. В нанесении удара подозреваются члены YPG. Отмечалось, что участившиеся налеты курдских радикалов вынудили лидеров ССА объявить о введении комендантского часа, благодаря чему во второй половине дня удалось предотвратить взрыв.

Северо-западнее города Алеппо вновь фиксировались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. По данным интернет-портала Step News Agency, части САА ударили по опорным пунктам «Тахрир Аш-Шам» вблизи поселения Таль-Мсебин после очередной провокации исламистов.

В окрестностях административного центра региона продолжились подрывные работы, проводимые с целью ликвидации всех боеприпасов, оставленных боевиками во время отступления из города. Напомним, Алеппо был полностью освобожден от оккупации исламистов в декабре 2016 года. Саперы правительственных сил работали в районе Авуджа Аль-Каяла.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части Дейр-эз-Зора на подступах к городу Хаджин в течение дня не утихали столкновения между джихадистами «Исламского государства» и курдскими формированиями. Twitter-канал (VivaRevolt) заявлял о взятии «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) пригорода Аль-Хавама, а также здания местного госпиталя. Позднее военный источник в сети Twitter (SyriaPost8) утверждал, что террористы также утратили контроль над некоторыми районами Хаджина. Однако во время вооруженного противостояния подразделения SDF понесли потери в живой силе. По данным местного интернет-портала DeirEzzor 24, в результате взрыва мины, установленной боевиками, погиб как минимум один из бойцов курдской группировки. Отмечалось, что в регионе участились авианалеты ВВС возглавляемого США западного альянса. Никаких сведений о возможных жертвах среди мирного населения все еще не поступало.

Провинция Идлиб

На протяжении всего дня в Идлибе разворачивались бои между группировками вооруженной оппозиции. Как передавал Twitter-канал (VivaRevolt), междоусобные стычки террористического альянса «Тахрир Аш-Шам» и протурецкой коалиции «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» фиксировались в юго-западной части провинции. В результате ожесточенных боестолкновений джихадистам «Ан-Нусры» удалось захватить населенные пункты Анаб, Джадрая, Аль-Сахан, Ладж и Зайзун.

Кроме того, «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» понесла потери, лишившись одного из своих полевых командиров в северной части Латакии. По предварительным данным, неизвестные, застрелившие боевика, также состояли в числе террористов «Тахрир Аш-Шам». Об этом заявлял на своей странице в сети Twitter военный источник (SyriaPost8).

На юго-востоке провинции продолжились перестрелки между силами САР и силами незаконных бандформирований. Противники обменивались ударами в районе населенных пунктов Хан Шейхун, Ат-Таманиа, Ат-Тах, Джарджаназ и Сахьян.

Провинция Ракка

Вооруженные силы Турции продолжили вести подготовку к началу крупномасштабного наступления на сирийско-турецкой границе. Как передает Twitter-канал (LuAfrin), ВВС страны провели разведывательные полеты недалеко от населенного пункта Тель-Абьяд в зонах дислокации курдских отрядов. Отмечалось, что действия турецкой авиации призваны определить местоположение военных объектов «Демократических сил Сирии» (SDF) для эффективного ведения предстоящей операции. Напомним, Анкара стремится зачистить территории САР в приграничных с Турцией районах, дабы не допустить распространения террористической угрозы. Как известно, турецкое правительство причисляет Рабочую партию Курдистана (РПК), а также связанные с ней Отряды народной самообороны (YPG) и SDF к числу террористических формирований.

Провинция Хасака

Новый взрыв произошел на подконтрольных курдам территориях в провинции Хасака. Военный источник в Twitter (ameeralh7skoe) передавал, что бомба была активирована в населенном пункте Аль-Камышлы, расположенном на северной окраине региона. По мнению курдских активистов, непосредственная близость города к сирийско-турецкой границе свидетельствует о причастности к произошедшему сотрудников разведывательных спецслужб Турции. Тем не менее некоторые местные источники полагают, что взрыв был организован членами подпольных ячеек «Исламского государства», которые до сих пор скрываются в оккупированных «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах.

Ирак

На востоке Ирака вновь активизировались боевики «Исламского государства», действующие подпольно. Согласно данным Twitter-канала (Kirkuknow_DT), на стыке провинций Салах Эд-Дин и Дияла бойцами курдских отрядов пешмерга была обнаружена одна из «спящих ячеек» ИГИЛ1. Во время попытки задержания джихадисты оказали сопротивление и были ликвидированы. Отмечалось, что удалось уничтожить как минимум десять боевиков. Напомним, в последнее время число вылазок террористов уменьшилось, однако подпольные группы ИГ1 все еще представляют опасность для жителей страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)