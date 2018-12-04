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Янукович может уехать из России на лечение в Израиль

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Янукович может уехать из России на лечение в Израиль

Москва, 4 декабря. Бывший президент Украины Виктор Янукович может отправиться на лечение в Израиль. Об этом сообщил его адвокат Александр Горошинский.

В середине ноября Янукович был госпитализирован в НИИ имени Склифосовского с тяжелой травмой позвоночника. Экс-президент Украины получил травму во время игры в теннис.

Горошинский отметил, что ему удалось поговорить с известным израильским хирургом Эялем Аттиасом, который был приглашен для консультаций относительно тактики лечения Януковича.

«По результатам нашего визита и осмотра могу сказать, что травма очень серьезная. На мой взгляд, необходимы дополнительные обследования, чтобы принять решение о целесообразности оперативного вмешательства, возможно, и не одного», — сказал Горошинский.

Он также добавил, что Аттиас настаивает на переводе Януковича в израильскую клинику. В ближайшее время будет принято окончательное решение по данному вопросу, передает «Царьград».

Автор: Артем Никулин
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