Reuters сообщило о разногласиях РФ и ОПЕК по объемам сокращения нефтедобычи

Москва, 4 декабря. Москва готова сократить добычу нефти до 140 тысяч баррелей в сутки, однако другие участники сделки ОПЕК+ хотят от российской стороны уменьшения добычи на 250-300 тысяч баррелей, сообщило Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, экспортеры нефти обсуждают пропорциональное сокращение добычи для каждого государства на 3-3,5% к уровням октября без каких-либо исключений для отдельно взятой страны. Если эти условия не будут приняты, ОПЕК может некоторое время потерпеть снижение цен на нефть, заявил один из источников агентства.

Напомним, встреча стран ОПЕК пройдет в Вене 5-7 декабря. Стороны продолжат переговоры об уровне сокращения добычи нефти в следующем году, сообщил News.ru.