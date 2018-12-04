Помпео назвал условие выхода США из Договора РСМД

Вашингтон, 4 декабря. США перестанут выполнять свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор РСМД) в том случае, если Россия в течение 60 дней «не вернется к его исполнению». Об этом после переговоров министров обороны НАТО сообщил глава Госдепа США Майк Помпео.

«США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению», — заявил Помпео.

По его словам, для Вашингтона важно, что НАТО поддерживает подобный ультиматум.

Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что Москва строго выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД. В Кремле также предупреждали, что выход США из соглашения может повлечь новый виток гонки вооружений, напоминает Infox.ru. Президент России Владимир Путин, комментируя заявления главы США Дональда Трампа о возможном отказе Вашингтона от соблюдения условий соглашения, также отметил, что Россия точно не оставит подобные шаги без ответа, сообщает «Свободная пресса».