Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Помпео назвал условие выхода США из Договора РСМД

452
0 Оставить комментарий

Помпео назвал условие выхода США из Договора РСМД

Вашингтон, 4 декабря. США перестанут выполнять свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (Договор РСМД) в том случае, если Россия в течение 60 дней «не вернется к его исполнению». Об этом после переговоров министров обороны НАТО сообщил глава Госдепа США Майк Помпео.

«США остановят выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению», — заявил Помпео.

По его словам, для Вашингтона важно, что НАТО поддерживает подобный ультиматум.

Российские официальные лица неоднократно подчеркивали, что Москва строго выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД. В Кремле также предупреждали, что выход США из соглашения может повлечь новый виток гонки вооружений, напоминает Infox.ru. Президент России Владимир Путин, комментируя заявления главы США Дональда Трампа о возможном отказе Вашингтона от соблюдения условий соглашения, также отметил, что Россия точно не оставит подобные шаги без ответа, сообщает «Свободная пресса».

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.