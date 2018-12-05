«Чего ждать от средства пропаганды Госдепа»: в СФ отреагировали на опрос «Радио Свободы» о правдивости фильмов о ВОВ

Финансируемое за счет американского бюджета «Радио Свобода» в социальных сетях задалось вопросом, были ли вообще в истории российского кино правдивые фильмы о Великой Отечественной войне. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В социальных сетях «Радио Свобода» открыла голосование с такой поставкой вопроса: «Есть ли правдивые российские фильмы о Великой Отечественной войне?». И два варианта ответа: «да» и «нет».

Напомним, ранее ФАН рассказывало, как «Радио Свобода» пыталось повлиять на ход выборов президента России, состоявшихся 18 марта.

Битва за суверенитет

Сенатор, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов в комментарии ФАН выразил мнение, что такая постановка вопроса вообще не должна возникать.

«Я вообще считаю, что «Радио Свобода» — это средство массовой дезинформации. И оно не имеет права на существование, но, к сожалению, существует. То, что оно направлено на искажение миропонимания граждан Российской Федерации, подтверждает, что такая постановка вопроса вообще не должна возникать. Тут для меня ничего нового нет. Если уж американские дипломаты участвуют в социологических исследованиях накануне наших больших выборов, то чего ожидать от средства прямой пропаганды Государственного департамента США. Я бы удивился, если бы они себя иначе повели», — пояснил Андрей Климов.

По словам сенатора, нет никакого сомнения в том, что сфера культуры представляется полем битвы, в том числе за российский суверенитет.

«Мы с коллегами в рамках нашей комиссии попробуем посидеть и разобраться в тех вызовах, которые есть в этом направлении. Государственный суверенитет, особенно в таких странах, как Россия, имеет свое культурное измерение. И когда в наши внутренние дела вмешиваются подобным образом, то для меня как человека, который профессионально занимается этим вопросом, это не вызывает удивления. Неслучайно идет речь о фильмах. Кино — это форма культурного осмысления мира. Оно разное бывает, безусловно», — добавил Андрей Климов.

Но если посмотреть на то, как Вторая мировая война представлялась американцами, то Голливуд рисовал ее всю жизнь по лекалам фильма «Касабланка», отметил сенатор. Сам по себе фильм талантливый, уверен российский политик, но «война там какая-то другая описана, не та, которая была на самом деле».