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В НАТО рассказали о вложениях в развитие украинской армии на долгосрочную перспективу

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В НАТО рассказали о вложениях в развитие украинской армии на долгосрочную перспективу

Брюссель, 4 декабря. Помощь Украине со стороны НАТО имеет «долгосрочную перспективу» и будет продолжена. Об этом сообщил журналистам чиновник НАТО.

По его словам, НАТО оказывает поддержку Украине в модернизации военно-морских сил и развитии военно-морской академии. Данная помощь осуществляется через трастовые фонды​​​.

«Все, что я перечислил, это долгосрочные инвестиции. Поддержка реформам и усилению возможностей продолжится, этот процесс не исчерпан, этот процесс реализуется», — сказал чиновник.

Он также добавил, что альянс впечатлен прогрессом, которого удалось достичь Украине за последние несколько лет в оборонной сфере. Чиновник НАТО подчеркнул, что в настоящее время Украина не соответствует стандартам НАТО, однако альянс продолжит поддержку.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли стран альянса находились в Черном море 120 дней. При этом в 2017 году корабли НАТО провели в акватории Черного моря всего лишь 80 дней, передает «Утро.ру».

Автор: Артем Никулин
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