В Германии рассказали, почему Украина все время настраивает Запад против России



Берлин, 4 декабря. Украина подготовила список санкций против РФ, который будет предложен для рассмотрения Европарламенту. Об этом заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев. В частности, предлагается запретить российским кораблям из Таганрога и Ейска заходы в порты стран Старого Света.

Известный немецкий журналист и политолог Александр Рар заявил в интервью Федеральному агентству новостей, что это, к сожалению, не фантастика. Так как сейчас на Западе вовсю идет планомерная работа по давлению на Россию.

«Так называемая возможная преемница госпожи (Ангелы) Меркель на посту канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр сделала то же самое предложение, чтобы российским судам из Азовского моря было запрещено причаливать в международные порты, — отметил он. — Не только в Германии, но и во всей Европе. Да, такие разговоры здесь идут».

По словам научного директора Германо-российского форума, на Западе есть люди, которые призывают четко проанализировать ситуацию и понять, что же на самом деле произошло в Керченском проливе. Но есть и те, кто считает, что нужно еще сильнее надавить на Россию.

«Якобы Россия полностью отбирает у Украины Азовское море, — сказал Рар. — Украинские пиарщики очень хорошо работают на Западе, они очень хорошо разработали этот нарратив свой, как и политики, а также средства массовой информации, которые все пишут одно и то же: «Во всем виновата Россия!». Так что здесь атмосфера действительно накаляется до каких-то новых неприятных пределов».

Тем не менее, журналист предполагает, что призыв Украины странами Европы все-таки услышан не будет. Потому Россия вполне может ответить на это аналогичными мерами, и, например, она откажется пропускать какие-нибудь европейские танкеры.

«Это, конечно, приведет к дальнейшему ухудшению отношений, — уверен Рар. — Просто у Украины сил не хватает бороться с Россией, поэтому она всеми способами пытается подключить Запад и настроить на то, чтобы он жестко действовал против нее. То есть чужими руками хочет решать какие-то свои задачи».

В заключение политолог выразил надежду, что данная «неприятнейшая ситуация к Рождеству немного успокоится». Но пока что, если судить по материалам в европейской прессе и по риторике в политических ток-шоу «все достаточно плачевно».

Ранее в Турции отреагировали на призыв Украины закрыть для российских кораблей пролив Босфор.