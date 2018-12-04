Украина готовится предъявить обвинения еще 10 россиянам из-за ситуации в Керченском проливе

Киев, 4 декабря. Украина хочет предъявить обвинения еще 10 гражданам РФ в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины.

«Планируется сообщить о подозрении более чем 10 военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава до генералов», — рассказала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Ранее во вторник Генпрокуратура Украины объявила в розыск восьмерых россиян, причастных к задержанию украинских моряков, которые 25 ноября нарушили государственную границу РФ в районе Керченского пролива.

Напомним, провокация ВМСУ вблизи берегов Крыма, как считают российские официальные лица, была попыткой киевских властей дестабилизировать обстановку в стране в преддверии президентских выборов. На кораблях ВМСУ был обнаружен целый арсенал оружия, а координировали провокацию сотрудники СБУ.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко, который ранее ввел военно положение в 10 областях страны, заверил, что выборы главы государства отменены не будут. Порошенко, впрочем, назвал одно условие, при котором это все-таки может произойти.