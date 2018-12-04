Путин оценил заслуги лауреатов Национальной спортивной премии

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, гостей и организаторов торжественной церемонии вручения Национальной спортивной премии. Соответствующая телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что эту награду получают выдающиеся, известные в России и во всем мире люди, которые посвятили всю свою жизнь спорту. По словам Путина, среди нынешних лауреатов — «целое созвездие» талантливых спортсменов, наставников, тренеров и специалистов.

«И конечно, важно, что в их числе прославленные ветераны, которые бережно хранят победные традиции отечественного спорта, уделяют огромное внимание продвижению его идеалов и ценностей», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что достижения россиян послужат примером для подрастающего поколения.

Напомним, Национальная спортивная премия была учреждена в 2010 году. Премия включает в себя 11 номинаций.