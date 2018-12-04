В ЦБ уточнили, как предлагается снижать выплаты при реструктуризации ипотеки

Москва, 4 декабря. Законопроект о реструктуризации ипотечного кредита предлагает снижать ежемесячный платеж не менее чем на 50% на срок от шести месяцев в том случае, если заемщик попал в сложную жизненную ситуацию, например, лишился работы.

«Остальные параметры кредита должны будут оставаться прежними, за исключением увеличившегося срока выплат», — приводит РИА Новости комментарий Центробанка России.

Отмечается, что реструктуризировать кредит можно будет не чаще, чем один раз в течение 5-7 лет. Напомним, ранее первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов заявил, что ЦБ предлагает закрепить за гражданами право приостанавливать выплаты по кредиту в случае, если заемщик попал в тяжелую жизненную ситуацию.