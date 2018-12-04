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В Совфеде рассказали об ответных мерах в случае ареста активов России на Украине

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В Совфеде рассказали об ответных мерах в случае ареста активов России на Украине

Москва, 4 декабря. Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал, как об ответных мерах России в случае ареста активов РФ на Украине, передает News.ru.

«Ответные меры России, если Украина на этот шаг все же пойдет, будут точечными и адресными, они коснутся только тех, кто все это придумывает и исполняет — министров, советников, глав структур», — сказал Климов.

Ранее глава генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил, что направил письмо президенту Петру Порошенко, в котором предложил ввести персональные экономические и другие ограничительные меры в отношении отдельных физических и юридическим лиц РФ. Кроме того, Луценко предложил заблокировать активы российских бизнесменов на территории Украины, передает «Царьград».

Автор: Артем Никулин
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