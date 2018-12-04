В МВД рассказали об упрощенном получении российского гражданства для украинцев

Москва, 4 декабря. В законопроекте о полномочиях президента России будет прописана упрощенная процедура получения гражданства для украинцев. Об этом рассказала временно исполняющий обязанности начальника миграционного главка МВД РФ Валентина Казакова.

Казакова отметила, что в Государственную думу России уже внесен законопроект о полномочиях российского президента. По ее словам, в декабре пройдет второе чтение, а затем будут разрабатывать подзаконные акты.

«Это очень важный законопроект, он как раз определяет полномочия президента по процедуре упрощенного приобретения гражданства отдельными категориями граждан», — сказала она журналистам.

Для каких именно категорий граждан будет упрощена процедура получения российского гражданства, решит глава государства. Кроме того, в рамках этого законопроекта предусмотрено упрощение для участников государственной программы о переселении соотечественников.

Напомним, на днях на Украине заявили, что будет действовать ограничение на въезд в страну для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва не будет вводить ответные ограничения в отношении украинцев, а, напротив, облегчит гражданам Украины получение российского паспорта.