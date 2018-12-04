В Госдуме исправят расхождения в законах о демонстрации нацистской символики

В Государственную думу в ближайшее время будет внесен пакет законопроектов, уточняющий нормы демонстрации нацистской символики в России. Об этом 4 декабря на заседании комитета Госдумы по культуре рассказала его председатель Елена Ямпольская. Авторы законопроектов надеются, что приведение формулировок к единому знаменателю защитит патриотичных россиян от несправедливых обвинений и наказаний. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Мы вносим эти законопроекты вместе с комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, коллеги нам очень помогали. Мы взвешивали каждую букву этих инициатив буквально на аптекарских весах. И рады, что нас поддерживает Минкульт, их тоже раздражает существующая ситуация. Неудобно, когда две нормы противоречат друг другу», — рассказала корреспонденту ФАН председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Законопроект уточняет нормы двух федеральных законов: «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

«У нас существуют два регулирующих закона в данной сфере. В первом запрещены «пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики», то есть написано через «и», что означает совмещение, — рассказала Ямпольская. — Во втором случае запрещена демонстрация в любой форме как оскорбляющая многонациональный российский народ».

Таким образом, имеются два закона: каким хочешь — таким и руководствуйся, сетует депутат.

«Вы помните недавнюю историю — когда привезли фильм «Похищенные сокровища Европы», Минкульт несколько дней не выдавал прокатного удостоверения — и не был виноват! Потому что, действительно, есть два закона: по одному прокатное удостоверение выдать можно, никаких признаков пропаганды нацизма в фильме нет — наоборот, там рассказывается, как фашисты вывозили с оккупированных территорий произведения искусства. Но другим законом у нас полностью запрещена демонстрация нацистской символики», — пояснила Ямпольская.

Опасения чиновников вполне логичны. Если руководствоваться лишь одним из законов, то под запрет может попасть что угодно: от «Семнадцати мгновений весны» до фотографий Парада Победы 1945 года и праздничной открытки с попирающим свастику советским Воином-освободителем в берлинском Трептов-парке.

Наказание за нарушение норм прописано в Кодексе об административных нарушениях РФ. За фотографию со свастикой, размещенную в соцсетях, к примеру, частному лицу может грозить штраф от 1 до 2 тысяч рублей или арест на 15 суток; должностных лиц могут оштрафовать на сумму до 4 тысяч рублей, юридическим лицам грозят санкции до 50 тысяч рублей.

В пояснительной записке к новому законопроекту разработчики приводят скандально известные примеры. В 2015 году в Смоленске суд признал виновной женщину за публикацию фотографии своего двора, сделанную во время немецкой оккупации. А в 2018 году ставропольского студента оштрафовали за репост фотографий из Музея Второй мировой войны в Польше.

«Таких случаев хватает, нередко страдают журналисты. Недавно к нам обратился Общероссийский народный фронт — оттуда прислали свои предложения, как решать этот вопрос юридически. Но мы все-таки вносим свой вариант законопроекта, хотя за моральную поддержку благодарны, — говорит Елена Ямпольская. — Я с первых дней работы в комитете называла это направление одним из приоритетных на ближайшее время, потому что перед нами очевидно исправляемая ситуация».

Парламентарий не видит тут никаких подводных камней.

«Мы строго прописываем требования: при условии осуждения нацизма и экстремизма, формирования негативного отношения к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствия признаков пропаганды и (или) оправдания любой нацистской и экстремистской идеологии, — добавила собеседник ФАН. — Делаем эти формулировки абсолютно идентичными и в одном законе, и в другом».

Параллельно депутаты вносят изменения и в КоАП. Статью 20.3, которая стала причиной некоторых громких судебных дел, предлагается исправить так, чтобы не допустить разночтений в случаях использования нацистской символики «в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы, при условии осуждения нацизма и экстремизма...».

«Поначалу некоторые мне говорили: «А надо ли поднимать такую деликатную тему, вдруг не так поймут?» Но это же недопустимо, чтобы закон под названием «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне» вызывал у людей негативную реакцию! Закон с таким святым названием должен быть сущностно безупречен, — уверена Елена Ямпольская. — Люди хотят увековечить память о Победе, а им дают по рукам, пытаются наказать. Это еще один камень на дороге нашей культуры, который необходимо убрать, чтобы о него перестали спотыкаться».

Ямпольской, по ее словам, приводили в пример Германию, где под тотальным запретом находится абсолютно все связанное с нацистской символикой.

«Но у нас с Германией разная память. Современные немцы, конечно, ни в чем не виноваты, однако у них есть историческое чувство вины. А у нашего народа есть чувство Победы», — рассказала парламентарий.

Мы не должны испытывать панику перед какими-то знаками. Наша задача — сделать так, чтобы они не служили пропаганде омерзительных нацистских идей, резюмировала председатель комитета Госдумы по культуре.