Ледянки, елки и зимняя обувь: семьям военных Горловки привезли новогодние подарки

Горловка, 4 декабря. Яркие ледянки, пушистые елки и теплая зимняя обувь — именно такие подарки фонд «Дорога добра» и Народная милиция ДНР подготовили для многодетных семей и семей военнослужащих Горловки, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«В это морозное утро мы привезли детям немного новогоднего настроения – надо начать эти праздники с улыбки и веселья. Мы подарили им ледяночки, елочки, привезли лекарства и зимнюю обувь», — сказала координатор гуманитарных проектов Татьяна Бутина.

По ее словам, все гуманитарные грузы фонда помогает транспортировать Народная милиция ДНР.

«Мы им очень благодарны, потому что их сила и помощь неоценима. Мы их любим, и они нас тоже», — добавила координатор фонда.

Кроме подарков в состав гуманитарных проектов вошли: зимняя детская обувь, детская и женская одежда, ванночки и коляски для новорожденных, лекарства для детей.

Татьяна Бутина отметила, что все многодетные семьи, семьи военнослужащих Народной милиции ДНР и семьи погибших военнослужащих Донбасса, которые не смогли прийти на акцию раздачи гуманитарной помощи, смогут получить ее в ближайшее время.