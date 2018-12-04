Публичность — самая страшная беда: чем занимаются сотрудники британской «фабрики троллей» на Украине

На территории Украины действует британское спецподразделение — 77-я бригада, выполняющая военные задачи в интернете, оказывающая психологическое воздействие и проводящая информационные операции. Об этом стало известно благодаря корреспондентам «Би-Би-Си», которые провели собственное расследование и выяснили, что специалисты 77-й бригады официально действуют на территории страны, граничащей с Российской Федерацией.

После того, как информация об этом оказалось в открытом доступе, руководство Минобороны Великобритании пришло в ярость. Сейчас в Лондоне официально признают факт нахождения военнослужащих 77-й бригады на Украине, а также «в качестве консультантов» в Ираке и в странах Северной Африки. По заявлениям военных, спецподразделение содействует борьбе с пиратством и экстремизмом в так называемой «глубинной сети» (Dark web).

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал факт существования британской «фабрики троллей». По словам сенатора, украинские хакеры были причастны к атакам на объекты российской инфраструктуры. Не исключено, что их обучили великобританские специалисты.

«Мы же помним все эти атаки на вокзалы, школы, аэропорты, когда из-за ложных сообщений нам приходилось эвакуировать объекты. Сегодня это подразделение тренирует хакеров Украины для того, чтобы можно было работать с подачей электроэнергии с атомных станций, блокировать железнодорожный транспорт. Они работают не столько в идеологической сфере, как некоторые думают, сколько для того, чтобы проводить современные диверсии XXI века. Их задача — дать нормальное обучение. Англичане из стран НАТО самые первые создали такие подразделения и преуспели в этом с точки зрения реальной работы», — говорит член верхней палаты парламента.

Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что Россия готова к новым хакерским атакам и будет адекватно на них реагировать.