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Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с экс-премьером Ливана

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Лавров обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с экс-премьером Ливана

Москва, 4 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с экс-председателем совета министров Ливана Наджибом Микати.

«Лавров принял члена палаты депутатов Ливанской Республики. Основное внимание было уделено развитию обстановки в Ливане, Сирии и в регионе Ближнего Востока в целом», — сообщили в российском дипломатическом ведомстве. 

Лавров, говорится в комментарии МИД РФ, подтвердил позицию Москвы, неизменно поддерживающую независимость и территориальную целостность Ливана. 

Напомним, во вторник стало известно, что вооруженные силы Израиля начали операцию «Северный щит» на границе с Ливаном — израильские инженерные соединения намерены уничтожить тоннели, построенные членами движения «Хезболла». Вашингтон уже выступил в поддержку проведения операции, которая способна дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.

Автор: Федор Веснин
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