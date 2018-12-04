СМИ рассказали, во сколько обойдутся новогодние утренники и корпоративы в России

Москва, 4 декабря. Гендиректор Единой дирекции культурно-массовых мероприятий Александр Крылов заявил, что согласно изменениям в законе об авторском праве организаторы корпоративов должны заплатить не менее десяти тысяч рублей за использование музыки во время мероприятия.

По его словам, теперь организаторы мероприятий обязаны заключить договор с Российским авторским обществом (РАО) и Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) об использовании музыки. Договор предусматривает авторские отчисления по 2% в счет каждой организации. Новые правила затронут не только корпоративы, но и любые праздники, организацией которых занимаются event-агентства. При этом выплаты не могут быть меньше пяти тысяч рублей.

При этом отчисления придется платить, даже если агентство наймет артиста, который будет исполнять собственные песни. В случае выявления нарушений, РАО и ВОИС имеют право обратиться, передает «News.ru».

«Даже если организатор мероприятия нанимает артиста, который исполняет вживую свои собственные произведения, необходимо платить отчисления в РАО и ВОИС», — сказал Крылов.

Новые правила затронут не только корпоративы, но и любые праздники, организацией которых занимаются event-агентства. При этом выплаты не могут быть меньше пяти тысяч рублей.