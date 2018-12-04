Арестованные в Грузии за незаконное хранение оружия украинцы объявили голодовку

Тбилиси, 4 декабря. Шесть украинцев и грузин, которые были задержаны в Грузии за незаконное хранение оружия, объявили голодовку, сообщил адвокат задержанных Георгий Ростомашвили.

«Один из них голодал, вчера я попросил его прекратить голодовку, думал, что убедил, но сегодня все начали голодать. Протестуют против всего, что с ними произошло», — приводит агентство Interpressnews слова защиты.

Ранее грузинский Первый канал со ссылкой на МВД Грузии сообщил, что были задержаны шесть граждан Украины и один гражданин Грузии за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В понедельник стало известно, что задержанным были предъявлены обвинения.

«Суд удовлетворил требование прокуратуры и избрал арест в отношении всех семи лиц», — сообщил телеканал.

Отмечается, что защита украинцев и грузина написала ходатайство об освобождении подзащитных под залог. Однако суд заявление не удовлетворил.