Сирия готовится к возможному столкновению ЦАХАЛ и «Хезболлы»: С-300 вынудили Тель-Авив сменить планы

Источник в Сирийской арабской армии (САА) сообщил в комментарии агентству MIGnews, что подразделения войск САР, дислоцирующиеся на юго-западе страны — в районе границ с Израилем и Ливаном, были приведены в повышенную боевую готовность в связи с началом военной операции Тель-Авива «Северный щит».

Кроме того, сирийские военнослужащие передают, что в небе над этим районом значительно участились пролеты авиации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Подробнее о ситуации в регионе читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Напомним, официальный представитель вооруженных сил еврейского государства Йонатан Конрикус рассказал о запуске операции вблизи ливанских границ сегодня утром. Ключевой целью была заявлена ликвидация подземных туннелей, прокладываемых, как утверждает Тель-Авив, бойцами «Хезболлы» для тайной передислокации своих отрядов на территорию Израиля.

«Нам известно как минимум о нескольких таких переходах. Пока что я не буду конкретизировать их количество», — поделился представитель ЦАХАЛ.

По его сведениям, туннели еще не используются по назначению, но являются потенциальной угрозой для израильтян. Йонатан Конрикус также уверил, что «Северный щит» будет проводиться лишь на удерживаемых Тель-Авивом территориях, и в том числе в северных районах оккупированных им Голанских высот.

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев связывает внезапное решение Израиля о начале данной кампании с невозможностью для него продолжать наносить авиаудары по проиранским силам в Сирии. Об этом он рассказал корреспонденту ФАН.

«Я думаю, здесь кроются какие-то другие задачи, поскольку выискивание бойцов «Хезболлы» в подземных лазах представляется довольно бесперспективным занятием. Очевидно, что ввиду неосуществимости полномасштабной агрессии против САР, что до этого намеревался делать Тель-Авив, появился некий политический заказ на маленькую победоносную войну со стороны высшего руководства еврейского государства в целях реабилитации его имиджа», — предполагает наш собеседник.

Помимо этого здесь также чувствуется и влияние экономического аспекта, добавил он. Привыкшие реализовывать производимые в немалом количестве ракеты посредством налетов на территорию САР, израильские оружейные корпорации оказались не у дел, после того как сирийское небо стало закрытым для них.

«В еврейском государстве было произведено множество вооружений. Их изготовителям, конечно, выгодно, чтобы Тель-Авиву всегда было на что его применить, то есть им надо, чтобы шла война и чтобы потребность в боеприпасах всегда была. Поэтому заказчики этой новой операции есть и среди тех, кто изготавливает военную технику и оружие. Продолжать сирийскую кампанию уже бесполезно — ракеты будут перехвачены, а самолеты могут быть сбиты. Соответственно, решили вернуться к вопросу с «Хезболлой». То есть израильским финансово-промышленным группам выгодно, чтобы страна всегда участвовала в каких-то военных конфликтах», — пояснил эксперт.

При этом для них важно, чтобы та сторона, против которой ведутся боевые действия, была слишком слабой, чтобы ответить. В настоящее время Сирия перестала быть такой, именно поэтому Тель-Авив вынужден сменить цель своих атак.