Более 20 тысяч рейсов и 16 млн тонн грузов прошли по водным артериям Петербурга в 2018 году. ФАН-ТВ

Эксперты, руководители спасительных служб и инспекторы по маломерным судам подвели итоги навигационного сезона 2018 года в Северной столице. Они также рассказали о запретах и ограничениях, действующих в период ледостава

В этом году транзитная навигация в Петербурге началась 19 апреля и завершилась 30 ноября. Исполняющий обязанности руководителя ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Федор Шишлаков отметил, что в 2018 году она прошла успешно: не было допущено никаких серьезных происшествий или аварий.

«Под руководством диспетчеров «Администрации «Волго-Балт» в 2018 году было осуществлено более 21 тысячи судоходных рейсов, которые перевезли более 16 млн тонн грузов. В прошедшую навигацию наши лоцманы провели в ночные разводки более 3 тысяч судов. На них в 2018 году было перевезено 3,85 млн тонн грузов: из них 1,6 млн тонн нефтепродуктов,1,4 млн тонн метала и 700 тысяч тонн леса», - рассказал и.о. руководителя ФБУ «Администрация «Волго-Балт» Федор Шишлаков.

Кроме того, Федор Шилаков отметил, что в 2018 году 320 тысяч туристов посетили Санкт-Петербург на круизных теплоходах. Был открыт новый пассажирский причал для приема туристических теплоходов в Старой Ладоге. В связи с этим ее посетили более 7 тысяч человек. Весной 2019 года планируют открыть еще один причал возле крепости Орешек.

Всего специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС по Санкт-Петербургу проверили 1430 судов. 72 из них было задержано для дальнейших разбирательств и устранения нарушений.

Начальник Центра ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу Александр Радько отметил, что этот год оказался непростым для навигации в связи с проведением ЧМ по футболу. Специалистам приходилось ограничивать прохождение по водным путям. Однако существенно на грузоперевозках это не отразилось. Александр Радько добавил, что сейчас главное – не допустить гибели любителей пеших прогулок по льду.

«У нас есть запрет выхода на лед с 25 декабря по 15 января во время становления ледового покрытия. Потом с 15 марта по 15 апреля – это момент распаления льда. Иногда эти периоды продлеваются, потому, что климат меняется в последнее время. Интересно очень селфи на льду проводить, но это очень опасно: ледовое покрытие неустойчивое, течение в Неве очень сильное. Достаточно только попасть в эту прорубь и человека можно будет найти только по весне», – предупреждает Александр Радько.

В этом году уже появились первые «ходоки», и даже удалось спасти одного рыбака. Все экстремалы и любители сделать селфи на льду будут оштрафованы на сумму от 1500 до 2000 рублей.