«Отмена пошлины логична»: эксперт рассказал о перспективах российской пшеницы в Марокко

Москва, 4 декабря. РФ и Марокко в ближайшее время обсудят отмену заградительных пошлин на поставку российских зерновых культур. По мнению сотрудника центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Даниила Григорьева, новое соглашение между государствами может благоприятно сказаться на перспективах укрепления экономических связей Москвы и Рабата.

Кроме того, отметил он, отмена пошлин позволит снизить уровень бюрократии в торговых отношениях двух стран. Григорьев добавил, что Россия заинтересована в росте своего экспорта.