«Отмена пошлины логична»: эксперт рассказал о перспективах российской пшеницы в Марокко
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Москва, 4 декабря. РФ и Марокко в ближайшее время обсудят отмену заградительных пошлин на поставку российских зерновых культур. По мнению сотрудника центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Даниила Григорьева, новое соглашение между государствами может благоприятно сказаться на перспективах укрепления экономических связей Москвы и Рабата.
Кроме того, отметил он, отмена пошлин позволит снизить уровень бюрократии в торговых отношениях двух стран. Григорьев добавил, что Россия заинтересована в росте своего экспорта.
«Если Марокко заинтересовано в том, чтобы получать пшеницу дешевле, то тогда отмена пошлины для них логична», — сказал Григорьев в комментарии изданию «Слово и Дело».