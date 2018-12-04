Агент рассказал о возможных трансферах ЦСКА

Москва, 4 декабря. Известный агент Шандор Варга рассказал Федеральному агентству новостей о возможных трансферах московского ЦСКА в предстоящее зимнее окно. В частности, он сообщил, что клуб рассчитывает выкупить у «Эвертона» права на полузащитника Николу Влашича, выступающего на правах аренды в ЦСКА.

«АПЛ и РПЛ – турниры разного уровня. И если футболиста хотят видеть в Англии, он вряд ли будет выступать в России. Даже больше скажу, клубам из Испании и Италии заманить игрока из Англии достаточно тяжело. Но, конечно, если ЦСКА сумеет договориться с «Эвертоном» о выкупе Влашича, то для российского чемпионата это будет большим плюсом», — рассказал агент.

По его мнению, цена на футболиста значительно выросла.

«Довольно тяжело рассуждать о цене на футболиста, потому что она складывается из многих факторов и, досконально не зная ситуацию, говорить о сумме трансфера тяжело. Но, думаю, что те деньги, которые за него заплатил «Эвертон» полтора года назад (11 млн евро. – Прим. ФАН) — совсем небольшая сумма. Сейчас Влашич стоит примерно в 2 раза больше», — считает Варга.

Кроме того, по словам агента, вероятность сделки зависит и от того, как ЦСКА завершит выступление на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Конечно, если ЦСКА не выйдет в весеннюю стадию Лиги Европы, это осложнит переговоры по Влашичу. Что касается будущего Чалова, то к нему пока что нет серьезного интереса. За ним просто наблюдают. Но ему не стоит пока что уходить, потому что он еще может расти вместе с ЦСКА. Но по нему мне звонили из одного клуба АПЛ, но это был «мягкий» интерес, никакой конкретики», — рассказал Варга.

Ранее стало известно, что в январе 2019 года ЦСКА может разорвать контракт с нападающим Абелем Эрнандесом, напоминает «Свободная пресса».