ДНР на встрече в Минске предложила Киеву провести обмен пленными 27 декабря

Минск, 4 декабря. Представители Донецкой народной республики предложили украинской стороне провести обмен пленными 27 декабря. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова по итогам заседания гуманитарной подгруппы в Минске.

«ДНР сделала официальное предложение украинской стороне осуществить обмен удерживаемыми лицами в формате «всех установленных на всех установленных» 27 декабря 2018 года», — сказала Морозова.

Стоит отметить, что последний обмен пленными между ДНР и Украиной состоялся в конце 2017 года. Тогда Украина передала ДНР 165 пленных, а Донецк передал украинской стороне 58 человек.