Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

ДНР на встрече в Минске предложила Киеву провести обмен пленными 27 декабря

129
0 Оставить комментарий

ДНР на встрече в Минске предложила Киеву провести обмен пленными 27 декабря

Минск, 4 декабря. Представители Донецкой народной республики предложили украинской стороне провести обмен пленными 27 декабря. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова по итогам заседания гуманитарной подгруппы в Минске.

«ДНР сделала официальное предложение украинской стороне осуществить обмен удерживаемыми лицами в формате «всех установленных на всех установленных» 27 декабря 2018 года», — сказала Морозова.

Стоит отметить, что последний обмен пленными между ДНР и Украиной состоялся в конце 2017 года. Тогда Украина передала ДНР 165 пленных, а Донецк передал украинской стороне 58 человек.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.