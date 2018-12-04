Сирия, 4 декабря. Протурецкие боевики отступили еще из двух населенных пунктов на юго-западе Идлиба. В результате авианалетов ВВС Турции в Ираке были уничтожены пять членов РПК. Радикалы ССА** обезвредили бомбу в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА): обезвредила СВУ в кантоне Африн на северо-западе провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: сбило боевой беспилотник курдов в районе Хаджина в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжает стягивать отряды к линии разграничения сил с САА в Идлибе.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: отступила из населенных пунктов Ас-Сахан и Ладж на юго-западе Идлиба под натиском боевиков «Ан-Нусры»***.

Курды: похоронили тела десяти убитых террористами бойцов в провинции Ракка.

ВВС Турции: уничтожили пять членов РПК в результате боевых вылетов в северной части Ирака.

Провинция Алеппо

Радикалам вооруженной оппозиции удалось предотвратить новый взрыв в кантоне Африн. Интернет-портал Step News Agency передает, что боевики обезвредили мину, заложенную под автомобилем одного из полевых командиров бригады «Лива Аш-Шамаль», входящей в состав протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА). Предполагается, что взрыв пытались организовать радикалы Отрядов народной самообороны (YPG), осуществляющие подпольную деятельность на северо-западе региона. Напомним, в первой половине дня в результате вылазки курдских радикалов был убит один из высокопоставленных членов ССА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Не сумев обезвредить мины, заложенные джихадистами «Исламского государства» на окраинах Хаджина, «Демократические силы Сирии»**** (SDF) попытались ударить по террористам при помощи боевых беспилотников. Однако, по информации, опубликованной военным источником в сети Twitter (Reebal_Masri), боевики ИГ1 сбили дрон курдов прежде, чем он успел приблизиться к городу. Напомним, несколько часов назад стало известно, что радикалы террористической группировки заминировали окрестные районы Хаджина, в результате чего погиб как минимум один из курдских бойцов.

Провинция Идлиб

Twitter-канал (Seamus_Malek) сообщает о том, что боевики террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» во главе с «Джебхат Ан-Нусрой»1 продолжают стягивать силы к линии фронта. Новый военный конвой был замечен в сельскохозяйственных районах на юго-востоке провинции. По данным источника, исламисты стремительно укрепляют свои позиции на подконтрольных им территориях.

Между тем, согласно информации оппозиционного медиапортала Masar Press Agency, под контроль исламистов «Ан-Нусры» перешли еще два населенных пункта в юго-западной части региона. Сообщается, что отряды формирования «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир», выступающего при поддержке Анкары, покинули деревни Ас-Сахан и Ладж, после чего их заняли джихадисты «Тахрир Аш-Шам». Напомним, ранее протурецкие боевики также лишились населенных пунктов Анаб, Джадрая и Зайзун.

Провинция Ракка

Турецкий военный источник в сети Twitter (InsanlP) сообщает о том, что в районе города Ат-Табка в провинции Ракка состоялись похороны десяти членов Отрядов народной самообороны (YPG), убитых в ходе последних столкновений с террористами «Исламского государства» в Дейр-эз-Зоре. Twitter-канал напоминает о связи YPG с запрещенной во многих странах группировкой Рабочая партия Курдистана (РПК), которая, по данным источника, накануне лишилась 17 своих радикалов, также погибших в районе Хаджина на юго-востоке Сирийской Арабской Республики (САР).

Между тем информационный портал Independent сообщает об эксгумации тел, обнаруженных в административном центре провинции и его окрестностях. Отмечается, что это необходимо для получения доказательств военных преступлений террористической группировки и ВВС возглавляемой США международной коалиции, а также для перезахоронения убитых. Самая крупная общая могила, в которой находилось около 1500 тел, была найдена в районе Панорама. Отмечается, что все работы проводятся местными специалистами.

Ирак

Стало известно о результатах боевых вылетов турецкой авиации, состоявшихся накануне в северной части Ирака. По сведениям Twitter-канала (DavidMWitty1), под ударами военных самолетов ВВС Турции были ликвидированы по меньшей мере пять членов группировки Рабочая партия Курдистана (РПК), которая несет ответственность за организацию нескольких терактов в Турецкой Республике. Военные источники в армии Турции заявляют о том, что убитые боевики готовились предпринять вылазку с целью атаки турецких военных баз. Кроме того, сообщается об уничтожении оборонительных сооружений курдских радикалов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)