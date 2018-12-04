«Намного жестче, чем во Франции»: эксперт предупредил о последствиях протестов «красных пиджаков» в Тунисе

Тунис, 4 декабря. Акции протестов «желтых жилетов» во Франции нашли свой отклик в Тунисе: граждане этой страны также вышли на улицы. Правда, от французов их отличает цвет акции — в Тунисе протестующие называют себя «красными пиджаками».

Участники демонстраций и массовых беспорядков заявляют, что выступают против ухудшения социальной обстановки в государстве и усугубления экономической ситуации. Примечательно, что протесты «красных пиджаков» начались одновременно с Тунисским народным конгрессом, где должны проработать бюджет страны на 2019 год.

Эксперт Ассоциации независимых военных политологов и доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев отметил, что необходимо обратить внимание на совпадение сценариев французского и тунисского протестов. Однако последствия массовых беспорядков в Тунисе будут более разрушительными.

«Безусловно, они настроены жестко, намного жестче, чем во Франции. Франция все-таки в экономическом отношении более стабильное государство с более высокими социальными гарантиями, а в Тунисе в два-три раза показатель ниже в данном вопросе», — сказал Перенджиев в комментарии NewInform.

При этом политолог считает, что организаторы протестов преследуют собственные цели. По мнению Перенджиева, протестную волну могут использовать для обострения конфликтной ситуации в Тунисе.

Напомним, Тунис переживает последствия волны протестов «Арабской весны», прошедшей по региону в 2011 году. Из-за неспособности властей страны стабилизировать обстановку в государстве, ухудшилась криминогенная ситуация. Низкий уровень жизни в Тунисе заставляет его граждан мигрировать за рубеж. Кроме того, в государстве повышен уровень террористической опасности.