Упрашивает, чтобы на Украину напали: россияне отреагировали на заявление Порошенко о срыве выборов
Киев, 4 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведению выборов главы государства «может помешать только страна-агрессор». На встрече с преподавателями и студентами вузов Прикарпатья Порошенко заявил, что украинцы, если потребуется, будут защищать свою страну.
В Сети высмеяли очередной выпад Порошенко в адрес некого агрессора, который вот уже четыре года «отравляет жизнь украинцам». Вспомнили обсуждающие заявление президента Украины и про легендарное высказывание мэра Киева Виталия Кличко, призвавшего украинцев «готовиться к земле», отмечает «Экономика сегодня».
«Готовиться к земле надо украинцам…» — написал Vladimir.
«Бахните ему калибром в форточку, и не парьтесь», — посоветовал Николай.
«Пусть ответит за войну в Донбассе!» — написал пользователь с ником vozmezdie81.
«Он уже упрашивает, чтобы на Украину напали», — отметил Венедикт Алексеев.
Напомним, российские официальные лица уверены, что провокация ВМСУ в Керченском проливе, а также введение военного положения в 10 областях Украины — это попытка киевских властей дестабилизировать обстановку в стране в преддверии президентских выборов.