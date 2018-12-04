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Упрашивает, чтобы на Украину напали: россияне отреагировали на заявление Порошенко о срыве выборов

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Упрашивает, чтобы на Украину напали: россияне отреагировали на заявление Порошенко о срыве выборов

Киев, 4 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведению выборов главы государства «может помешать только страна-агрессор». На встрече с преподавателями и студентами вузов Прикарпатья Порошенко заявил, что украинцы, если потребуется, будут защищать свою страну.

В Сети высмеяли очередной выпад Порошенко в адрес некого агрессора, который вот уже четыре года «отравляет жизнь украинцам». Вспомнили обсуждающие заявление президента Украины и про легендарное высказывание мэра Киева Виталия Кличко, призвавшего украинцев «готовиться к земле», отмечает «Экономика сегодня».

«Готовиться к земле надо украинцам…» — написал Vladimir.

Упрашивает, чтобы на Украину напали: россияне отреагировали на заявление Порошенко о срыве выборов

«Бахните ему калибром в форточку, и не парьтесь», — посоветовал Николай.

Упрашивает, чтобы на Украину напали: россияне отреагировали на заявление Порошенко о срыве выборов

«Пусть ответит за войну в Донбассе!» — написал пользователь с ником vozmezdie81. 

Упрашивает, чтобы на Украину напали: россияне отреагировали на заявление Порошенко о срыве выборов

«Он уже упрашивает, чтобы на Украину напали», — отметил Венедикт Алексеев.

Упрашивает, чтобы на Украину напали: россияне отреагировали на заявление Порошенко о срыве выборов

Упрашивает, чтобы на Украину напали: россияне отреагировали на заявление Порошенко о срыве выборов

Напомним, российские официальные лица уверены, что провокация ВМСУ в Керченском проливе, а также введение военного положения в 10 областях Украины — это попытка киевских властей дестабилизировать обстановку в стране в преддверии президентских выборов.

Автор: Федор Веснин
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