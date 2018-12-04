НАТО продолжит поддерживать Украину и сохранит присутствие в Черном море

Брюссель, 4 декабря. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс сохранит свое присутствие в Черном море. Об этом он заявил по итогам встречи глав МИД стран НАТО с министрами иностранных дел Украины и Грузии.

«НАТО уже увеличила присутствие в Черном море. И сегодня на встрече с союзниками был дан ясный сигнал о продолжении практической поддержки Украины, а также о продолжении присутствия в Черноморском регионе», — заявил Столтенберг.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир из состава военно-морских сил Украины нарушили госграницу России, войдя в территориальные воды РФ. Украинские военные судна опасно маневрировали, а также не подчинялись законным требованиям российских пограничников. Позднее три украинских военных судна с 24 моряками были задержаны в районе Керченского пролива.