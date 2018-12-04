Всемирный банк: Россия сможет сократить число бедных | 4 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Во Франции ввели мораторий на повышение налогов на топливо Французские власти ввели полугодовой мораторий на рост топливных налогов. Решение принято на фоне охвативших страну протестов. Глава правительства Эдуар Филипп заявил, что насилие должно прекратиться. При поддержке президента республики Эммануэля Макрона, премьер-министр заморозил три налоговых меры, которые должны были войти в силу 1 января. Они не будут приняты без обсуждения со всеми сторонами. Также Филипп заявил о том, что возможные изменения налоговой системы обсудят на общенациональных дебатах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию с рабочим визитом Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию с рабочим визитом. Российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с венесуэльским коллегой. Как сообщает пресс-служба Кремля, стороны планируют обсудить актуальные вопросы российско-венесуэльского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере. Также речь пойдет о дальнейших шагах по укреплению взаимодействия на глобальных рынках нефти и газа. Это особенно актуально в свете председательства Каракаса в ОПЕК и Форуме стран-экспортеров газа в 2019 году.

Всемирный банк счел возможным сокращение уровня бедности в России Всемирный банк счел выполнимым майский указ Владимира Путина о сокращении уровня бедности в России. Для этого властям РФ следует ввести адресную помощь нуждающимся. При этом в международной финансовой организации признают, что задачи майского указа вполне достижимы даже при ежегодном экономическом росте на уровне 1,5%. Это возможно за счет дополнительного перераспределения средств на социальную помощь и трансферты. Напомним, российский лидер поставил задачу к 2024 году в два раза снизить уровень бедности в России.