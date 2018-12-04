Более 750 зданий остались в Киеве без тепла после аварии на тепломагистрали

Киев, 4 декабря. Более 750 зданий в Киеве остались без тепла после аварии на центральной тепломагистрали. Из них 509 жилых домой, десять лечебных заведений, 34 детских сада и 11 школ.

Авария произошла во вторник днем в тепловом коллекторе на Чоколовском бульваре в Соломенском районе Киева. В районной администрации журналистам местных СМИ заявили, что бригады энергетиков делают все возможное для оперативного устранения последствий ЧП.

Представители Киевтеплоэнерго заверили, что теплоснабжение будет возобновлено в течение суток.