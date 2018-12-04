Посольство РФ в Британии удивлено реакцией Мэй на инцидент в Керченском проливе

Лондон, 4 декабря. Лондон обладает полной информацией о прошедшем 25 ноября инциденте в Керченском проливе, но это никак не влияет на высказываемые премьер-министром Британии Терезой Мэй оценки случившегося. Об этом заявил пресс-секретарь посольства России в Британии.

Пресс-секретарь российского посольства заявил, что российская сторона не может принять выдвинутые в адрес РФ обвинения. Все подробности инцидента в Керченском проливе доведены официально до британских властей, подчеркнул дипломат.

«Удивлены, что владение всей полнотой информации о случившемся никак не влияет на оценки, звучащие из уст главы правительства Великобритании», — сказал он.

Дипломат отметил, что украинские корабли нарушили нормы международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, и правило мирного прохода в территориальных водах России в Черном море.

Накануне британский премьер, выступая в парламенте, заявила, что Лондон осуждает «российскую агрессию» в Керченском проливе и призывает отпустить задержанных украинских моряков и три судна.

Три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды России и совершали в Керченском проливе опасные маневры, игнорируя требования Москвы остановиться. Российская сторона была вынуждена задержать корабли-нарушители. Было возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Находившихся на борту кораблей украинских моряков в России арестовали до 25 января следующего года.