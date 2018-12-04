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Вылетевшая с дороги фура парализовала движение в Кемерово

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Вылетевшая с дороги фура парализовала движение в Кемерово

Кемерово, 4 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Кузбасса: фура перекрыла проезжую часть по улице.

Как пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на сообщения очевидцев, во вторник, 4 декабря, на улице Нахимова произошло ДТП с участием большегруза. Большая пробка образовалась на месте ДТП: фура встала перпендикулярно направлению движения.

По предварительным данные, водитель начал неудачно маневрировать, что стало причиной разворота машины.

Информации о пострадавших не поступало, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося ДТП.

Автор: Алексей Громов
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