Вылетевшая с дороги фура парализовала движение в Кемерово

Кемерово, 4 декабря. Дорожно-транспортное происшествие случилось в столице Кузбасса: фура перекрыла проезжую часть по улице.

Как пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на сообщения очевидцев, во вторник, 4 декабря, на улице Нахимова произошло ДТП с участием большегруза. Большая пробка образовалась на месте ДТП: фура встала перпендикулярно направлению движения.

По предварительным данные, водитель начал неудачно маневрировать, что стало причиной разворота машины.

Информации о пострадавших не поступало, сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства случившегося ДТП.