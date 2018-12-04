Генпрокурор Украины предложил заморозить активы тысяч компаний и граждан РФ

Киев, 4 декабря. Генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил расширить санкции в отношении России и заморозить активы тысяч компаний и граждан РФ. Он заявил, что, как член Совета национальной безопасности и обороны Украины, уже обратился к президенту страны и секретарю СНБО с данной инициативой.

Луценко отметил, что администрация Порошенко запросила списки лиц и компаний, активы которых предлагается заморозить.

«Этот список насчитывает тысячи наименований», — сказал Луценко в эфире телеканала ICTV.

Он добавил, что расширить санкции будет не так просто, так как «некоторые россияне имеют монополию на Украине». Расширение экономических ограничений Луценко инициировал в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Отметим, что Киев с 2014 года вводит санкции против российских граждан и компаний. По последним данным, «черный список» насчитывает уже более 1,2 тысячи физических и 468 юридических лиц России. Среди тех, кто попал под санкции, есть российские политики, чиновники, крупные предприятия и их руководители, а также журналисты.

25 ноября три корабля ВМСУ нарушили правила прохождения военных судов из Черного моря в Азовское и не реагировали на законные требования российских пограничников прекратить движение. 24 украинских моряка в результате провокации был арестованы по подозрению в нарушении госграницы РФ.