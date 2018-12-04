США поддержали операцию Израиля «Северный щит» на границе с Ливаном

Вашингтон, 4 декабря. США поддерживают действия армии Израиля в рамках операции «Северный щит», которую Тель-Авив начал на границе с Ливаном. Об этом сообщил советник американского президента по безопасности Джон Болтон.

«Мы призываем движение «Хезболла» прекратить прокладывать туннели в Израиль и воздержаться от эскалации и насилия», — написал Болтон в Twitter.

Напомним, армия обороны Израиля ранее объявила о начале операции «Северный щит». Израильские военные намерены ликвидировать тоннели, которые члены ливанского движения «Хезболла» прокладывают через границу с еврейским государством.

Пресс-служба армии обороны Израиля уже сообщила об обнаружении тоннеля в области Кафр-Кела.

Отметим, Израиль считает движение «Хезболла» террористической группировкой, в России организация признается законной общественно-политической силой.