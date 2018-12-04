Российские политики и деятели культуры рассказали, о чем попросили бы Деда Мороза

Москва, 4 декабря. Российские политики рассказали, о чем попросили бы Деда Мороза в преддверии Нового года.

По словам официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, самым главным ее пожеланием стало бы наступление мира и стабильности на всей Земле. Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что попросил бы волшебника о поддержке в новом начинании по борьбе за сохранение живых елей. Парламентарий сообщил, что разработал законопроект о введении налога на эти деревья, «чтобы их лишний раз не рубили».

«А для себя хочу северного оленя. Оленя хочу», — добавил он в комментарии изданию Inforeactor.

Своими новогодними мечтами с журналистами поделился и продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, в письме Деду Морозу он попросил бы «сделать так, чтобы разногласия между Украиной и Россией исчезли».

Телеведущая, актриса и победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова сообщила порталу «НьюИнформ», что она попросила Деда Мороза исполнить желания всех маленьких россиян.