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Российские политики и деятели культуры рассказали, о чем попросили бы Деда Мороза

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Северного оленя хочу: Милонов рассказал, что попросил у Деда Мороза

Москва, 4 декабря. Российские политики рассказали, о чем попросили бы Деда Мороза в преддверии Нового года.

По словам официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, самым главным ее пожеланием стало бы наступление мира и стабильности на всей Земле. Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что попросил бы волшебника о поддержке в новом начинании по борьбе за сохранение живых елей. Парламентарий сообщил, что разработал законопроект о введении налога на эти деревья, «чтобы их лишний раз не рубили».

«А для себя хочу северного оленя. Оленя хочу», — добавил он в комментарии изданию Inforeactor.

Своими новогодними мечтами с журналистами поделился и продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, в письме Деду Морозу он попросил бы «сделать так, чтобы разногласия между Украиной и Россией исчезли».

Телеведущая, актриса и победительница конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксана Федорова сообщила порталу «НьюИнформ», что она попросила Деда Мороза исполнить желания всех маленьких россиян.

«Потому что детки очень на него рассчитывают, и мои детки тоже: «Мама, давай писать Деду Морозу», – говорят они мне. Почему – то это срабатывает», — рассказала она.

Автор: Ярослава Замысловатова
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