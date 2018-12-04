В Житомирской области полиция изъяла у священников УПЦ флешки «с колядками»

Киев, 4 декабря. Украинские правоохранители провели обыски в восьми епархиях канонической Украинской православной церкви на территории Житомирской области и Киева. Об этом сообщила глава пресс-службы управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

По ее словам, сотрудники полиции провели обыски в восьми епархиях УПЦ в Житомирской области, а также в типографии, которая расположена на территории Киева. В ходе обыска правоохранители изъяли флеш-накопители, компьютеры и печатные издания. Обыски осуществлялись в рамках уголовного дела о «Нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и религиозных убеждений».

«Изъято значительное количество электронных носителей информации: флэш-накопители, компьютеры, а также печатная литература», — заявила Ващенко.

Наместник Кресто-Воздвиженского храма Житомира Сергей Грицаюк заявил, что полиция обвиняет Житомирскую епархию в причастности к изготовлению и распространению материалов, в которых могут содержаться «призывы к разжиганию вражды на религиозной основе». Он также добавил, что на изъятых накопителях были записаны «колядки и церковные концерты».

«Мы никогда никого ни к чему не призывали. Почему это связано именно с нашей епархией, до этих пор мне непонятно. У нас есть конституция, у нас есть свобода слова, у нас есть свободное вероисповедание веры Христовой», — заявил митрополит Житомирский и Новоград-Волынский Никодим.

Напомним, на Украине действует каноническая Украинская православная церковь, которая является самоуправляемой в составе Русской православной церкви. Кроме того, на Украине функционируют две непризнанные церковные структуры.

В начале октября синод Константинопольского патриархата снял анафему с глав непризнанных церковных структур, а также принял абсурдное решение об отмене указа от 1686 года о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Москвы.

При этом президент Украины Петр Порошенко заявлял, что не намерен вмешиваться в дела церкви, однако в последнее время участились случаи давления правоохранительных органов на представителей УПЦ.