За что Порошенко уволил своего «постпреда в Крыму» Бабина

Украинский президент Петр Порошенко неожиданно уволил своего «постпреда в Крыму» Бориса Бабина. Формальным поводом его отставки стал уход «по собственному желанию». Реальной же причиной вылета Бабина из властной обоймы эксперты называют его конфликт с губернаторами областей, граничащих с Крымом, а также то, что постпред элементарно устал от необходимости имитировать бурную деятельность на пустом месте. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Хочу искренне поблагодарить моих близких и всех, кто был рядом эти 15 месяцев — за терпение и выдержку. Остальным — спасибо за бесценный опыт. Конечно, борьбу за деоккупацию Крыма никто не прекращает, работы тут хватит всем», — написал сам Бабин на своей странице в соцсетях.

Напомним, Бабин вступил на пост постпреда президента Украины в Крыму в августе 2017 года. До этого он служил завкафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии, а также некоторое время был уполномоченным правительства Украины по делам Европейского суда по правам человека.

По правде говоря, сама должность «украинского постпреда в Крыму» для непосвященного человека звучит несколько анекдотически. Сам Бабин, равно как и его предшественники, ни разу не был на полуострове после его вхождения в состав РФ, а значит, реальное положение дел там представляет слабо. Зато он постоянно находился в Киеве, где у постпредства есть большой комфортный офис. Да и задачи, стоящие перед «постпредом в Крыму», сами по себе звучат малореалистично — например, «содействие возвращению Крыма в состав Украины».

Понятно, что реально вернуть полуостров в состав Украины сегодня не может никто. Более того — на деле такой шаг Киев «не потянет» по экономическим причинам. Поэтому «крымскому постпреду» Бабину оставалось только делать агрессивные заявления в адрес России, а также выискивать случаи «нарушения прав человека» на полуострове, примеры ведения украинцами «незаконного бизнеса» с Крымом и т. д. В общем, заниматься ИБД — «имитацией бурной деятельности».

Одной из главных задач, стоявших перед Бабиным, была «защита прав людей, вынужденных проживать на территории Крыма». Но на деле с этим возникали сложности — к счастью, подавляющее большинство крымчан не нуждается ни в какой «защите прав», по той простой причине, что их никому не приходит в голову нарушать. Всем (в том числе многим на Украине) хорошо известно — сегодня Крым успешно развивается в составе РФ: там строятся новые дороги, жилые комплексы и пансионаты, регулярно повышаются зарплаты и пенсии и т. д. А после введения в строй автомобильной части Крымского моста поток туристов на полуостров увеличился в разы (и наверняка вырастет еще после ввода в строй железнодорожной части моста).

Все это, по впечатлениям корреспондента ФАН, до глубины души огорчало Бориса Бабина. Из его отчетов перед прессой (они проходили как минимум пару раз в год) о позитивных изменениях в Крыму ничего узнать было нельзя. Наоборот, «крымский постпред» изо всех сил старался убедить журналистов и общественность, что после выхода полуострова из состава Украины все там стало намного хуже. На вопрос «что именно ухудшилось в Крыму?», Бабин легко находил ответ.

Во-первых, это нехватка пресной воды (она реально ощущалась летом в некоторых глухих крымских селениях). О том, что дефицит воды возник из-за того, что сама Украина перекрыла Северо-Крымский канал, постпред Бабин предпочитал умалчивать. Во-вторых, говорил Бабин, это нехватка в Крыму электроэнергии. На этой теме постпред, правда, любил спекулировать до тех пор, пока Россия не перекинула на полуостров энергомост. Как только энергии крымчанам стало достаточно, из повестки «крымского постпреда» эта тема ушла.

Наконец, еще одно направление бабинской деятельности — сообщения о притеснении властями полуострова «коренного населения», крымских татар. В Киеве с подачи Бабина и его зама Изета Гданова вообще обожают говорить о «гонениях властей Республики Крым на крымских татар». На эту тему по нескольку раз в месяц устраивались пресс-конференции, акции протеста у посольства РФ в Киеве и т. д. Также с подачи «постпредства в Крыму» печатались красивые брошюры с портретами «крымских узников Кремля», шли бесконечные жалобы в ЕСПЧ и т. д.

При этом работники «постпредства», опять же, были вынуждены замалчивать очевидные факты. Например, то, что из 59 «узников», арестованных в Крыму, практически все — либо люди, готовившие теракты против крымчан, либо члены радикальной исламистской организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной в России.

Здесь Бабин и его подчиненные ловко пользовались законодательным исключением. Хотя «Хизб ут-Тахрир» внесена в списки запрещенных организаций Россией и Интерполом, но на Украине ее деятельность… официально разрешена. Поэтому из арестованных террористов и радикалов (большинство из них и вправду крымские татары) было очень удобно «лепить» «узников совести» — авось СМИ и общественность Украины не будут лезть в подробности их уголовных дел. Те, в общем-то, и не лезли.

Также на посту «постпреда президента в Крыму» Бабин запомнился острым противостоянием с главой Херсонской обладминистрации Андреем Гордеевым. Постпред жестко критиковал Гордеева за кадровую политику и потакание коррупционерам, которые якобы «крышевали» нелегальные перевозки в Крым. Гордеев не оставался в долгу и еще летом вывел «крымского постпреда» Бабина из состава коллегии Херсонской ОГА. В одном из своих последних интервью обиженный Бабин заявлял: «В ряде районов Украины, приближенных к Крыму, есть признаки потери государственного управления, о чем я докладывал президенту страны».

Украинские политологи считают, что конфликт с херсонским губернатором Гордеевым вполне мог стать одним из аргументов в пользу отставки Бабина, ведь ни для кого на Украине не секрет — будучи сам весьма далек от идеала честного руководителя, Порошенко привечает и защищает многих губернаторов-негодяев, часто — махровых коррупционеров. По-видимому, херсонский губернатор Гордеев — из той же обоймы, и Бабин вполне мог поплатиться за критику в его адрес.

Инцидент с провокацией кораблей ВМФ Украине в Азове, казалось бы, должен был стать «звездным часом» для Бориса Бабина. Активный «крымский постпред» еще в августе 2018 года с тревогой предупреждал, что «Россия делает все, чтобы захватить Азовское море», и подчеркивал, что «на этом основании Украина срочно должна денонсировать соглашение с РФ от 1993 года («Соглашение о рыболовстве») и договор от 2003 года («О совместном использовании морской акватории и Керченского пролива»)».

Когда украинским морякам на двух катерах и буксире все же удалось добиться, чтобы россияне их захватили и арестовали, Борис Бабин одним из первых отреагировал в соцсетях.

«Если это не момент истины для одобрения определенных решений, то есть риск, что он никогда уже не наступит», — писал Бабин.

И, надо же, прямо как в воду глядел — вскоре СНБО ввел военное положение в десятке приграничных областей Украины, запретил въезд россиянам мужского пола и разразился громкой истерикой на международной арене.

Одной из последних инициатив Бабина стал запрет любым иностранцам (в первую очередь россиянам) въезжать на территорию Крыма с Украины — он был успешно введен Госпогранслужбой с 1 декабря. Сейчас, после отставки Бабина, его обязанности временно исполняет его бывший первый зам Изет Гданов, в прошлом один из лидеров акции «Гражданская блокада Крыма».

Впрочем, вне зависимости от того, утвердят ли Гданова в должности или назначат кого-то другого, главные принципы работы «крымского постпредства» останутся теми же: громко и публично врать европейцам (и самим украинцам) о реальном состоянии дел в Крыму, пытаться постоянно усложнять, а в идеале разрывать транспортные и гуманитарные связи между полуостровом и Украиной, а также кричать о несуществующих «нарушениях прав человека», выдавать преступников и террористов за «узников совести» и т. д.

Согласитесь, для нормального, адекватного человека делать все это в ежедневном режиме — задача не из легких. Профессиональный юрист и патриот Бабин оттрубил на этом посту 15 месяцев и на большее его, похоже, просто не хватило. Как сообщил по этому поводу украинский политический эксперт Петр Тарасов, «поддерживая работу постпредства, Киев пытается показать, что все еще контролирует полуостров».

«Но с каждым месяцем демонстрировать это становится все труднее, поэтому в рамках простых политических решений на Украине выбирают банальную шумиху. Думаю, Бабин ушел с поста не потому, что плохо справлялся со своими обязанностями, а просто для привлечения внимания общественности. Возможно, и сам он устал изображать бурную деятельность на фиктивной по сути должности, а потому и подал в отставку», — считает аналитик.

Теперь юрист Бабин может со спокойной душой вернуться в Одесскую морскую академию, или вновь «всплыть» в какой-то из международных структур Украины. В любом случае, главные задачи постпредства Порошенко в Крыму — выдавать черное за белое и до бесконечности обвинять Россию (по поводу и без) — будут выполняться и без него. По крайней мере — до ближайших президентских выборов в марте 2019 года.