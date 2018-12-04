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В Госпогранслужбе РФ отреагировали на заявление Киева о недопуске украинцев в Россию

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В Госпогранслужбе РФ отреагировали на заявление Киева о недопуске украинцев в Россию

Киев, 4 декабря. Заявление главы Госпогранслужбы Украины Петра Цигикала о том, что российские пограничники в течение последних дней не пропустили в страну несколько десятков украинцев, не соответствует действительности, сообщил Федеральному агентству новостей источник в погрануправлении России.

Ранее в эфире телеканала UA TV Цигикал заявил, что в течение последних дней российские пограничники не пустили в страну несколько десятков украинцев. Во вторник с утра российские пограничники якобы не пропустили около 40 человек — и среди них только одна женщина, остальные — мужчины, заявил Цигикал. По его словам, в Россию якобы не пустили более 150 украинцев за последние дни.

«Это неправда. Таких случаев не было зафиксировано. Единичные случаи есть, но и как обычно, все только на законных основаниях», — сообщил Федеральному агентству новостей собеседник.

По словам источника, граница с российской стороны работает в обычном режиме.

Напомним, после инцидента в Керченском проливе в нескольких украинских регионах ввели военное положение, которое будет действовать до 26 декабря. Киев также ограничил въезд на Украину для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва ответные меры в отношении украинцев применять не будет.

Автор: Дарья Смолина
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