Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 4 декабря.

Пропавший Су-25 ВС Армении разбился, оба пилота погибли, заявили в Минобороны республики. Минобороны Армении сообщило о крушении пропавшего Су-25, пилоты погибли.

Самолет упал на жилой дом в Кульякане, штат Синалоа, погибли четыре человека. Самолет рухнул на дом в Мексике, есть жертвы.

«Укрпочта» остановит доставку счетов и сбор платежей за потребление украинцами газа, если облгазы не возобновят отопление в отделениях почты. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал генеральный директор компании Игорь Смелянский. «Перекроете нам тепло — перекроем вам сбор платежей»: в «Укрпочте» сделали газовикам последнее китайское предупреждение.

Песков отметил, что этот вопрос входит в прерогативу следственных органов. Кремль прокомментировал «пропажу» кораблей ВМСУ из Керчи.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства убийства молодой девушки в Москве. Соответствующую информацию передает ТАСС со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе управления полиции. Изувеченное тело молодой девушки нашли в лесополосе в Москве.

Призыв к Вашингтону сенатора Джона Баррассо отправить корабли США и НАТО в Черное море являются рецептом обострения конфликта. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков. «Рецепт резкого обострения конфликта»: Пушков рассказал о последствиях отправки кораблей НАТО в Черное море.

Киев, по словам украинского президента, намерен обратиться в международный суд ООН в связи с задержанием в России моряков ВМСУ после инцидента в Керченском проливе. Порошенко пожалуется на Россию в суд ООН после провокации ВМСУ в Азове.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер объяснил, почему сенаторы-демократы призвали президента Трампа отказаться от выхода США из ДРСМД, и выразил уверенность, что Трамп не прислушается к призыву. Судьба ДРСМД уже решена: эксперт о призыве демократов США не делать подарок Москве.

Украинский президент Петр Порошенко стремится зачистить оппозиционное поле, чтобы обеспечить себе выборы президента. Для этого он устроил провокацию в Керченском проливе. Такое мнение высказал политолог Сергей Михеев Эксперт рассказал, как российские власти будут действовать после провокации Украины.

В немецком издании Die Welt объяснили, чем выгоден Москве запрет на въезд для россиян на Украине. Die Welt объяснила, почему запрет Украины на въезд для россиян выгоден Москве.