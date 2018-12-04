Росимущество объяснило, почему уничтожают конфискованные продукты
Счетная палата обнародовала результаты проверки системы реализации изъятого имущества. Согласно итогам исследования, Росимущество (Федеральное агентство по управлению государственным имуществом) тратит на хранение конфискованного имущества больше, чем получает от его продажи: так, в 2017 году расходы за хранение составили 222 миллионов рублей, а доходы от реализации — 180 миллионов рублей.
Кроме того, в первой половине 2018 года Росимущество потратило на хранение конфискованного имущества 62 миллионов рублей, при прибыли всего в 64 миллиона рублей.
Пресс-служба Росимущества прокомментировала Федеральному агентству новостей выводы Счетной палаты. Прежде всего, в Федеральном агентстве по управлению госимуществом подтвердили неоднозначность работы с правовой и законодательной базой.
«Правовая база в сфере распоряжения обращенным в собственность государства имуществом действительно требует корректировок. У Росимущества нет полномочий по нормативному правовому регулированию. И та проблематика, которая существует из-за отсутствия достаточного нормативного правового регулирования, решается агентством совместно с Минэкономразвития России, а также иными заинтересованными ФОИВ», — подчеркнули в пресс-службе Росимущества.
Как отметил собеседник ФАН, невозможность реализации конфиската до 2017 года из-за отсутствия установленного нормативного порядка не способствовала повышению эффективности распоряжения имуществом. В связи с этим конфискованное имущество могло направляться федеральным агентством на уничтожение или переработку.
«Формирование соотношения расходов на распоряжение конфискованным имуществом и доходов от распоряжения им обусловлено не только проблематикой с нормативно-правовым регулированием на том или ином этапе, но и отраслевой, а по сути государственной политикой в отношении распоряжения отельными видами имущества, которые Росимуществу законодательно предписано направлять исключительно на уничтожение (конфискованные товары легкой промышленности, водно-биологические ресурсы (ценные породы рыб, икра, морепродукты), игровое и лотерейное оборудование», — разъяснили специалисты пресс-службы федерального агентства.
Кроме того, по словам сотрудников Росимущества, большинство товаров не имеет разрешительных документов и подтверждения соответствия требованиям технического регулирования. У многих из них неизвестны ни производитель, ни страна производства. Соответственно, всё имущество с такими характеристиками не может быть выпущено в оборот и должно быть уничтожено.
«Таким образом, расходы на распоряжение конфискованным имуществом обусловлены спецификой данного имущества и сопровождением процесса его распоряжением, — прокомментировали в Росимуществе убыточность конфискации товаров. — Важно не только минимизировать затраты, но и повысить эффективность реализации того имущества, которое может быть реализовано. На протяжении 2017 года рынок пытался понять и привыкнуть к формату реализации конфиската. Сейчас мы уже видим и достаточное количество участников торгов (на некоторые лоты поступает до 100 заявок) и более активную позицию рынка в целом».
В федеральном агентстве работают над целым комплексом мер, которые должны повысить эффективность работы и снизить разницу между расходами на конфискацию контрафактной продукции: закрепление требований к фото- и видеосъемке процесса уничтожения для контроля за деятельностью ведомства.
«Кроме того, для оптимизации затрат государства на уничтожение, прорабатывается вопрос с иными ведомствами изменений в НПА в части возложения бремени затрат на бывших владельцев (в случае их установления», — объяснили в Росимуществе корреспонденту ФАН.
По поводу ситуации с неправильной оценкой конфискованной партии часов в Новосибирске в Росимуществе ответили, что «агентство стремится к реализации имущества на электронных торгах, где цена не является основополагающей, а объективная рыночная стоимость товаров складывается по итогам продажи».