В Кремле рассказали о планах Путина посетить ОАЭ и Саудовскую Аравию

Москва, 4 декабря. Президент России Владимир Путин планирует посетить Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что Кремль получил приглашение Путину от ОАЭ. Однако конкретные сроки визита Владимира Путина в Абу-Даби пока не прорабатываются ни по дипломатическим каналам, ни по линии Кремля.

«Мы так предметно пока не готовимся, но приглашение имеется и не исключено, что рано или поздно наш президент совершит туда визит», — сказал Юрий Ушаков.

Касательно визита в Саудовскую Аравию Ушаков отметил, что ответный визит в Эр-Рияд будет осуществлен, однако сторонам еще предстоит согласовать временные параметры переговоров. Приглашение Владимиру Путину посетить Саудовскую Аравию было подтверждено около полутора месяцев назад.