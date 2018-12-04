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Луценко назвал новое имя в деле об убийстве Гандзюк

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Луценко назвал новое имя в деле об убийстве Гандзюк

Киев, 4 декабря. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие вышло на след еще одного вероятного участника организации убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк.

«Объявлено еще одно очень важное подозрение — гражданину Левину, который известен в криминальном мире по прозвищу «Москаль — младший», — сообщил журналистам Луценко.

Луценко назвал новое имя в деле об убийстве Гандзюк

По его словам, речь может идти о целом «штабе по нападению на Гандзюк». Луценко заявил, что ранее осужденный за организацию убийств Левин в настоящее время находится за пределами Украины.

«Он покинул Украину в день первых задержаний, производимых Нацполицией», — отметил генеральный прокурор Украины.

Напомним, ранее Луценко объявил, что заказчики и исполнители убийства советника мэра Херсона установлены. Общественную активистку облили кислотой в июле. Гандзюк получила сильнейшие ожоги и в ноябре скончалась.

По наиболее распространенной версии, убийство Гандзюк заказали структуры, близкие к властям Херсона, которым мешала антикоррупционная деятельность активистки.

Луценко назвал новое имя в деле об убийстве Гандзюк

Автор: Федор Веснин
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