«Целый ряд разочарований»: как протест «желтых жилетов» повлиял на рейтинг Макрона

Представители движения «желтых жилетов» не удовлетворены мораторием на повышение цен на топливо, о котором во вторник объявил в телеобращении премьер-министр Франции Эдуар Филипп. С таким заявлением выступил Бенжамен Коши, называемый многими СМИ одним из официальных представителей движения «желтых жилетов». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Это не то, чего мы хотим. Мы хотим не моратория, а отмены роста налога на топливо», — сказал Коши, отметив, что принятая во вторник мера похожа на «насмешку над французами».

Ранее французский премьер-министр Эдуар Филипп объявил, что правительство вводит полугодовой мораторий на увеличение налогов на топливо. В число мер, на которые наложен мораторий, попали рост цен на топливо и сопоставление налогов на бензин и на дизельное топливо. Именно это изменение налога на топливо с 1 января 2019 года и спровоцировало волну масштабных протестов «желтых жилетов», которые охватили всю страну.

Повод требовать больше

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН отметил: уступка французского правительства перед протестующими станет поводом для «желтых жилетов» требовать большего, чем введения временного моратория на рост цен на топливо. Эта маленькая победа уже не удовлетворит протестующих. Реформа, которая приведет к повышению цен, поставит Францию на одно из первых мест по самому дорогому бензину среди стран Евросоюза.

«Причины протестов во многом кроются в самой персоне Эммануэля Макрона. Когда на выборах президента Франции он удовлетворил запрос на новые лица в политике, мало кто задумывался, какие конкретно шаги он будет предпринимать, когда победит. Такого бы не произошло, если бы люди, голосуя за президента, более ответственно выбирали своего кандидата — ту персону, чья политическая программа отвечает взглядам людей.

Когда люди голосовали за Макрона, лишь бы не голосовать за Ле Пен, то впоследствии мы увидели целый ряд разочарований, которые французы получают от монетарной политики Макрона. Протест «желтых жилетов» — один из результатов этого разочарования», — резюмировал Евгений Валяев.

По словам эксперта, движение «желтых жилетов» оказывает прямое воздействие на рейтинг Макрона, который после начала протестов существенно снизился. Этим пользуются оппозиционные политики с разных флангов, так или иначе поддерживающие протестующих.