Париж объяснил заморозку тарифов на электричество и газ гневом французов

Париж, 4 декабря. Власти Франции приняли решение ввести не только мораторий на топливо, но также ограничить повышение тарифов на электричество и газ. Кроме того, ограничения коснутся и новых правил технического контроля автомобилей. Об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп.

«Я услышал гнев французов», — подчеркнул премьер, пояснив, что топливный мораторий на полгода был был одним из главных требований участников движения «желтые жилеты».

По словам Филиппа, «никакие налоги не стоят единства общества».

«Сейчас время диалога. Я глубоко убежден в том, что, если французы соберутся за столом переговоров, то можно будет найти решения. И именно это я предлагаю», — добавил политик.

Тарифы на электричество и газ, как уточнил Филипп, не будут повышаться во время переговоров в течение зимы. На полгода отложат также и введение новых правил технического контроля автомобилей. Кроме того, премьер заверил, что в ходе дальнейший переговоров будет принято решение о менее дорогостоящей системе.