Набиуллина обошла Могерини и Бейонсе в рейтинге самых влиятельных женщин Forbes

Москва, 4 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель возглавила рейтинг самых влиятельных женщин 2018 года по версии журнала Forbes.

Несмотря на решение главы правительства ФРГ о том, что она не будет переизбираться на пост в 2021 году, Меркель — «лидер Европы», говорится в комментарии к рейтингу на сайте Forbes. Второй самой влиятельной женщиной 2018 года журнал назвал премьера Великобритании Терезу Мэй, третье место у главы Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Отметим также, что в топ-50 попала председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она, в частности, опередила певицу Бейонсе и главу дипломатии ЕС Федерику Могерини.

Напомним, в начале ноября Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей.