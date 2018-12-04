Сам подошел: в Кремле раскрыли детали беседы Путина и Трампа в Аргентине

Москва, 4 декабря. Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели короткую встречу на саммите G20 в Аргентине. Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп сам подошел к Путину, чтобы поговорить.

«Лидеры пообщались «на ногах» около 10-15 минут», — раскрыл детали беседы Юрий Ушаков, слова которого цитирует «Царьград».

Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что в Аргентине проинформировал американского коллегу о российском видении ситуации в Керченском проливе. По словам президента РФ, у Трампа есть свое мнение касательно произошедшего.

Напомним, на саммите G20 в Буэнос-Айресе была запланирована встреча президентов РФ и США. Однако Трамп, ссылаясь на инцидент в Керченском проливе, отменил переговоры с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече со студентами МГИМО рассказал, что основной целью несостоявшейся встречи был поиск диалога вокруг ситуации с выходом США из ДРСМД. Президенты должны были очертить контуры дальнейшего взаимодействия Москвы и Вашингтона по данному вопросу.

Песков также отметил, что речи о том, чтобы провести следующую встречу Путина и Трампа в Вашингтоне, идти не может. Наиболее приемлемым Песков назвал формат переговоров на полях крупных международных мероприятий. Ближайшей встречей такого масштаба будет следующий саммит «большой двадцатки», который состоится в Осаке в 2019 году. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что такой перерыв между контактами президентов нежелателен.