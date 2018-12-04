Россиянам могут разрешить приостановку выплаты по ипотеке при потере работе

Москва, 4 декабря. Центральный банк России выступил с предложением закрепить право россиян на временную приостановку выплат по ипотеке. Об этом сообщил первый замглавы Центробанка Сергей Швецов.

По его словам, граждане РФ в возрасте от 30 до 35 лет довольно часто меняют работу в связи с закрытием предприятий. В момент поиска новой работы человек ограничен в денежных средствах, поэтому он должен иметь возможность сообщать банку о моратории на текущие выплаты по ипотеке на время поиска новой работы.

«Гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. Мы посмотрели по разным регионам, от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу», – сказал Швецов.

По его словам, Центробанк предлагает включить в условия ипотечного кредитования возможность приостановке выплат по ипотеке.