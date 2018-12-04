Украинских военных попросили выключать геолокацию во время селфи

Киев, 4 декабря. Украинских военнослужащих попросили отключать геолокацию перед тем, как сделать селфи. Об этом сообщила пресс-служба командования Сил специальных операций (ССО) ВСУ.

С таким посланием выступило украинское командование на следующий день после публикации в социальной сети Facebook Майкла Щура, которого призвали обучать резервистов. Журналист опубликовал несколько фото со сборов резервистов, из учебного центра «Десна» сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Генштаб ВСУ призвал не делать фото и видео перемещения военной техники и учений украинских бойцов.

«Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких. Если не можете удержаться без фото, по крайней мере, выключайте геолокацию», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что на Украине начались сборы резервистов после введения военного положения в стране.