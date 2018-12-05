Украинцам нужно дать гражданство России, считает российский общественный и политический деятель, писатель, блогер, публицист Николай Стариков. Свою позицию он обосновал в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Дать украинцам гражданство России. Колонка Николая Старикова

Для начала ответим на вопрос, что такое украинец? Это — гражданство. Это гражданин Украины. В рамках сегодняшнего украинского государства проживает несколько этносов, и попытки всех «причесать» под одну «западенскую» гребенку привели в итоге к напряженности, обострению ситуации и — как итог всего этого — к гражданской войне. Попытки выдать гражданство за национальность, продавить это и заставить этому следовать — вот в чем корень проблемы украинского государства.

У нас этого никто не делает — живя в России, вы остаетесь калмыком, евреем, чеченцем, а на Украине все должны стать украинцами. То есть говорить, писать, обучаться, работать, слушать и смотреть исключительно на государственном языке.

В Канаде, в которой, кстати, большая диаспора тех, кто уехал туда с территории нынешнего украинского государства, два государственных языка: английский и французский. На английском говорит вся Канада, кроме провинции Квебек, где подавляющее большинство населения франкофоны (семь миллионов). Остальные 29 млн канадцев говорят, мыслят по-английски. Но, чтобы государство было крепким, чтобы не было внутреннего напряжения, разлома — государственных языка два.

Обратите внимание на «канадские пропорции»: 29 млн англоязычного большинства на семь миллионов франкоязычного меньшинства. Знаете, почему власти Киева не следуют примеру Канады и не делают русский язык вторым государственным? Потому что сразу будут видны «украинские пропорции». Из 40 миллионов жителей страны говорить, учиться, работать и делать все остальное на украинском языке будут даже не семь миллионов, а меньше. Остальные будут все делать на русском. Они и сейчас в «зоне русского языка», и именно поэтому их хотят из нее выдавить.

Но речь даже не об этом.

В соседнем государстве в угоду внешнеполитическим силам волю десятков миллионов людей в буквальном смысле насилуют. Конечной целью политики Запада в отношении украинского государства является переформатирование всех его жителей с последующим втягиванием в войну с Россией.

Сегодня у рядового гражданина Украины выбора практически нет. Этот выбор есть только у жителей Донбасса — там можно взять в руки оружие и защищать свое право думать и говорить на русском языке, помимо своего права называть бандеровцев убийцами и палачами, а не героями и образцами для подражания. А вот у киевлянина, харьковчанина, жителя Закарпатской области такого выбора нет. На фронт на стороне ДНР-ЛНР пойдут совсем немногие и идейные. Не идти в украинскую армию для гражданина Украины значит стать преступником, подвергнуться давлению нацистов, поставить в сложное положение семью. Ведь у каждого, кто является гражданином Украины, есть обязанности, согласно действующим там законам. И если Рада ввела военное положение, то у граждан Украины появились новые обязанности, невыполнение которых приводит к наказанию по закону.

Россия должна помочь гражданам украинского государства. Дать им возможность выбора. Как это сделать? Дать гражданство России. Ваш покорный слуга говорит об этом уже давно. Нужны неординарные шаги со стороны России. Таким шагом должно стать легкое, быстрое, упрощенное принятие граждан Украины в российское гражданство.

Начинать, разумеется, надо с Донбасса. Ничего сложного и экстраординарного в этом нет — когда было принято такого рода решение, гражданами России очень быстро стало все население Южной Осетии и Абхазии. В 2014 году гражданами России стали все (за редчайшим исключением!) крымчане и севастопольцы.

После выдачи паспортов жителям Донбасса надо приступать к самой сложной и самой важной части — выдаче российских паспортов гражданам Украины. Тут смысл такой — наличие гражданства Украины дает право на получение паспорта России в особом упрощенном порядке.

Скажу сразу — всем гражданам Украины, кроме преступников, нацистов и запятнавших себя во время переворота 2014 года и после него. Порошенко, Яценюку и прочим деятелям, карателям, членам националистических батальонов российского гражданства не видать. Процедура выдачи упрощенная, но не настолько, чтобы совершать ошибки и не иметь механизма их исправления, вплоть до отмены указа о принятии в гражданство и изъятия паспорта.

Приятно, что наши предложения услышаны на самом высоком уровне, а необходимость их реализации именно сейчас осознана. Выступая в Аргентине пару дней назад, Владимир Путин сказал то, что мы давно хотели услышать:

«Нет, мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы, наоборот, пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», — заявил глава российского государства на пресс-конференции.

Государственная дума в лице своего главы Вячеслава Володина отреагировала немедленно:

«В рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, с администрацией президента РФ и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери [для вступления в гражданство РФ] и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов», — сказал спикер на пленарном заседании во вторник.

Это действительно крайне важно. Если десятки миллионов граждан Украины станут гражданами России, никакая война между двумя частями одного народа не будет возможна, а любые попытки киевских властей насильничать дальше приведут к распаду украинского государства.

Детали, технику и сроки выдачи российских паспортов можно обсуждать.

Целесообразность такого шага, на мой взгляд, совершенно очевидна, а необходимость давно назрела и даже перезрела.