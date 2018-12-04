Под ВСУ живем, как в оккупации: с чем на Луганщине встречают пятую по счету тревожную зиму

Зима пришла в воюющий Донбасс, не сверившись с календарем — еще до исторического похода украинской «великой армады» к берегам Тавриды. Вслед за этим резко «похолодало» и на мировой геополитической арене. Причем до такой степени, что президенту Украины Петру Порошенко пришлось срочно вводить в своей стране военное положение.

И пока в соцсетях и на ТВ эксперты пытаются разобраться в мотивах и последствиях столь эпохального события, далекие от большой политики жители Луганской и Донецкой народных республик гадают, как введенное военное положение отразится на их обыденной жизни, а также на судьбе оставшейся за линией фронта родни. Не надо быть провидцем, чтобы понять: и нынешней зимой здесь будет «жарко». Но есть определенные нюансы.

Над Станицей тучи ходят хмуро

Автобусы к разрушенному мосту пропускного пункта «Станица Луганская», связывающему две разделенные войной половины некогда Луганской области, начинают ходить с 6 утра. К этому времени здесь уже выстраивается очередь из сотни-другой немолодых мужчин и женщин, желающих попасть «на ту сторону», чтобы получить честно заработанную за годы «незалежности» украинскую пенсию. В очереди только и разговоров, что о недавних обстрелах.

«Кум с Макарова (хутор, находящийся под контролем ВСУ. — Прим. ФАН) звонил вчера. Рассказывал, что вечером в Станице «бахало», — поделился информацией с дамой в потертом пальто сосед по очереди.

«И в воскресенье вечером тоже переход обстреляли, я в новостях смотрела!» — ответила женщина.

С вечера 2 декабря это уже второй по счету обстрел пропускного пункта с украинской стороны, официально подтвержденный Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). В обоих случаях использовались подствольные гранатометы. Метили в деревянный настил моста и ближайшие к нему позиции Народной милиции ЛНР.

«Слава Богу, что вечером били, когда люди уже не ходят», — продолжила обсуждение очередь.

«А что им мешает средь бела дня выстрелить? Им теперь все можно. Военное положение!» — говорили люди.

«Значит, ремонтировать мост так и не станут», — пришли к выводу луганчане.

Ежедневно этот шаткий и узкий деревянный настил пересекает до 11 тысяч человек. Некоторых из них везут даже на инвалидных колясках. Вопрос о ремонте моста в Станице стоит давно. Увы, ни сегодня, ни в ближайшем будущем хороших новостей ожидать не приходится. Украинская сторона хочет построить вместо капитального сооружения узкие «мостки», объясняя это тем, что боится техники «сепаратистов», которая может прорваться на территорию Украины.

«Мать сказала, чтоб домой ни ногой!»

На своем курсе этот худощавый улыбчивый парень — в числе лучших студентов. Скрывать ему нечего, но поговорить со мной Андрей (имя изменено. — Прим. ФАН) согласился только на условиях строгой конфиденциальности. А все потому, что он один из тех ребят, что в 2017 году поступили в луганские вузы в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса, предусматривающей всемерное содействие приезжающим сюда на учебу из подконтрольных Киеву городов и районов Луганщины ребятам.

«В Луганск ехал поступать целенаправленно. Здесь и преподаватели хорошие, и база соответствующая. Учусь второй год и совершенно не жалею. Вот только с родными вижусь теперь редко, — рассказывает парень. — На ту сторону ездил в основном раз в месяц, а то и реже. Мама часто приезжала с сумками. Когда переходил Станицу, всегда не по себе было: кто его знает, что у бойца ВСУ на уме. Одной моей землячке, что здесь учится, как-то специально взяли и порвали зачетку».

Домой на Новый год Андрей не собирается.

«Как бы не так. Там сейчас черт знает что творится. После объявления военного положения ВСУ начали на пункте пропуска в Станице мужчин призывного возраста заворачивать обратно на Украину. Не всех подряд, но многих. Друзья говорят, по домам в райцентре люди из военкомата ходят с повестками. Мать звонила, чтоб домой пока ни ногой!» — рассказал Андрей.

И это отнюдь не донесения «сарафанного» радио. В Народной милиции ЛНР постоянно мониторят ситуацию по ту сторону линии фронта.

«Сотрудники военкоматов совместно с военнослужащими Нацгвардии проводят поквартирные обходы с целью выявления военнообязанных мужчин для принудительной отправки на сборы, — подтвердил слова студента начальник пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий. — Мужчин, имеющих в собственности транспорт, обязывают приезжать на сборы на личных авто».

Не желая участвовать в начавшихся на Украине военных сборах, мужское население так называемой «Луганской области» массово покидает свои дома.

«Под ВСУ живем, как в оккупации»

О том, как бы поскорее покинуть нынешнюю «столицу» украинской Луганщины — город Северодонецк, всерьез подумывает и мой бывший одноклассник. Война сделала расстояние между нашими городами практически непреодолимым. Выручают мобильная связь и мессенджеры.

«Тошно смотреть на все, что тут творится! — кричит он в трубку. — Мы тут под ВСУ живем, как в оккупации. Полгорода сидит без отопления. А в горсовете «ляшковцы» и бывшие «регионалы» делят власть. У дочери в школе на классный час пришел какой-то «правосек» и рассказывал детям, как надо любить Украину. Учителя сами в шоке, но директор за свое место трясется».

Замерзает и соседний город Рубежное. Там еще в мае местные власти запустили процесс «децентрализации теплоснабжения». А по сути, попросту отключают от тепла жилой фонд города. Местным жителям предлагают самим позаботиться об обогреве своих домов, установив автономное отопление. Для пенсионеров, коих в городе большинство, это — непозволительная роскошь. И те, кто еще пару лет назад сумел обзавестись газовым котлом, теперь чувствуют себя счастливчиками. Остальные обогреваются электроприборами. Но проводка выстроенных еще во времена Советского Союза домов не рассчитана на такую нагрузку. Как следствие — редкие сутки обходятся без очередного пожара.

«Разворовывание бюджетных средств под видом децентрализации прошло успешно; меняю однокомнатную квартиру без отопления с 90-летней бабушкой и цветным телевизором «Электрон» на теплую комнату в исполкоме», — язвительно пишут горожане в соцсетях.

А тем временем в Северодонецке полицейских отозвали из отпусков и отправили на блокпосты. Им поставили задачу тотально контролировать транспорт и людей: переписать данные всех мужчин в возрасте до 65 лет, а также организовать тщательный досмотр транспортных средств. Особое внимание приказано уделять чужакам. Всех мало-мальски подозрительных надо доставлять в комендатуру и сообщать об этом в СБУ.

Так в Донбассе начинается пятая по счету тревожная зима, вынуждающая мечтающих о мире дончан и луганчан готовиться к войне. И тут нельзя не согласиться с главой ЛНР Леонидом Пасечником, еще в мае этого года заметившим, что отношения ЛНР с Украиной возможны только после смены нынешнего киевского политического режима.