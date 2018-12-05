Лайфхаки для всех возрастов: сайт Детского телефона доверия поможет в трудную минуту

Главная задача существующего в системе Общероссийского Детского телефона доверия чата на его официальном сайте www.telefon-doveria.ru (проект Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) — убедить обратившегося ребенка, подростка или взрослого позвонить психологам и рассказать о своей проблеме, проинформировать обо всех возможностях и принципах его работы. Лишь в этом случае профессиональный специалист сможет оказать всю необходимую помощь.

Об этом и многом другом Федеральному агентству новостей рассказала психолог-консультант, руководитель группы психологов и автор статей интернет-службы и портала для детей, подростков и родителей Общероссийского Детского телефона доверия 8-800-2000-122 и директор направления социально-образовательных проектов и программ компании «Искусство тренинга» Светлана Шевченко.

За период работы чата в 2016 и 2017 годах было проведено больше пяти тысяч консультаций — за это время сайт посетило более 100 000 человек.

Мы должны подготовить к звонку

— Светлана, расскажите основные принципы функционирования сайта telefon-doveria.ru?

— Сначала отмечу, что главная работа нашей службы, это где-то 80—90 процентов, строится непосредственно на самом телефоне доверия, на звонках. Чаще других нам звонят подростки в возрасте 12—16 лет, и больше всего, конечно, девочки. Также звонят родители, бабушки, дедушки и опекуны, то есть все те, кто непосредственно занимается воспитанием детей.

Если ребенок боится звонить или не знает, как это сделать, или у него есть какие-то страхи, переживания, волнения, он всегда может обратиться к нам в чат и задать вопросы психологу — подготовиться, скажем так, к звонку. Сейчас многие дети, подростки погружены в Интернет, легко обращаются с гаджетами и активно общаются в мессенджерах, поэтому для них не составит большого труда написать в чат. Это важно, чтобы психологическая помощь и поддержка были в быстром доступе для любого ребенка в экстренном случае.

— Что вы имеете в виду под словом «подготовиться»?

— Ну, например, дети пишут в чат: «Я боюсь звонить». И мы начинаем работать с их страхами, переживаниями, помогаем настроиться на будущую беседу и выясняем, был ли ранее опыт общения с психологами и что можно ожидать от него. Или, например, детей беспокоит: «А как можно начать разговор?» или «Я боюсь звонить, вдруг моя проблема не слишком серьезная, а другим помощь нужнее».

Либо звонящие находятся не одни. Например, в квартире, в комнате, в каком-либо другом помещении, где есть еще взрослые, и дети, подростки боятся, что их могут услышать и придется бросать трубку, не закончив разговор. Так или иначе, все они переживают по тому или иному вопросу, и им нужны какие-то советы, какая-то помощь. И самое главное — объективная информация о системе работы телефона доверия.

— Чат ведь тоже анонимный, как и телефон доверия?

— Естественно, будь то общение по телефону или общение в чате, — все это конфиденциально и анонимно. Вопреки имеющимся стереотипам, мы никуда ничего не сообщаем, у нас не определяются номера, не записываются разговоры. Исключение делается только в экстренном случае, если ребенок сам просит вызвать какую-либо службу, если находится в какой-то опасной ситуации для жизни. Но только после его согласия и личной просьбы! И мы все это проверяем, потому что иногда бывают разные «приколы», розыгрыши.

— Детишки шутят и развлекаются?

— Да, нередко. Могут позвонить или написать что-то из серии: «Вот мой номер телефона, вызовите полицию, у меня тут происходит то-то и то-то». А потом мы узнаём, что это номер некоего рекламного агентства или чего-то подобного. Есть и такие истории…

Быть рядом в трудную минуту

— По каким вопросам больше всего обращений?

— На первом месте — проблемы с родителями и отношения в семье: любые конфликты, недопонимание, школьные стрессы — в общем, все, что связано со школьной успеваемостью-неуспеваемостью, с пониманием-непониманием со стороны взрослых.

Далее — общение среди сверстников, дружба, отношения с противоположным полом и несчастная любовь. Также помимо конфликтов и поиска своего места под солнцем остро переживается тема буллинга во всех его формах и проявлениях.

Одной из частых причин обращений детей и подростков также являются так называемые суицидальные настроения и потеря смысла жизни, переживания из-за бессилия или одиночества. Дети настолько устают от какой-нибудь сложной и затянувшейся ситуации в школе, не получают поддержку и помощь от близких, которые часто бывают заняты своими делами, что постепенно начинают задумываться, а стоит ли все это терпеть и ради чего?

В итоге они достаточно пессимистично начинают смотреть на свою жизнь, не видя в ней смысла и возможности быть счастливым. Нелюбовь к себе, низкая самооценка, страх и неготовность изменить ту или иную ситуацию ведут к самым мрачным мыслям. Но, к счастью, такие дети не всегда собираются переходить к реальным действиям и переживают достаточно трудные чувства.

Именно в этот период важно побыть рядом и оказать квалифицированную помощь, чтобы чаша весов перевесила в сторону желания жить, бороться с трудностями, преодолевать препятствия и приобретать уникальный жизненный опыт.

Часто обращаются дети, у которых случилась конкретная ситуация и им нужно выбрать правильную стратегию реагирования и действий, проанализировать все возможные варианты развития событий и подготовиться к возможным трудностям, — поругался с другом, с подругой, получил плохую оценку и боится сказать родителям, или предал друг. Они пишут в чат или звонят, чтобы это обсудить, и мы реагируем, помогаем детям выстроить дальнейший план — что и как можно со всем этим сделать.

— А вы в чате тоже консультируете?

— Тут очень важно понимать — в нашем чате не происходит полноценных психологических консультаций, скорее, это информационное консультирование и подготовка к звонку! Прежде всего, потому что, к сожалению, мы не знаем, кто с нами общается, и не слышим собеседника: нет такого контакта, как по телефону.

— То есть в чат может писать, к примеру, какой-нибудь 40-летний мужчина по поводу своего жизненного кризиса…

— Абсолютно верно. Так что основное назначение чата — это подготовка к звонку, информирование обо всей системе работы Детского телефона доверия, а также сегментирование людей, не являющихся нашей целевой аудиторией. Кто-то желает познакомиться с психологами, кто-то шутит, кто-то вообще задает непонятные вопросы, путая нас со справочной службой или пунктом приема жалоб. И есть только одно-единственное исключение — это дети с ограниченными возможностями здоровья, которые физически не могут говорить. Вот их мы иногда консультируем, стараемся им помогать. А все основные консультации проходят непосредственно в телефонной службе.

— А как вы понимаете, что это ребенок, который не может говорить?

— Когда ребенок представляется, мы спрашиваем, какая у него ситуация, был ли у него ранее опыт обращения на телефон доверия и есть ли готовность позвонить… Объясняем, как работает ДТД, всегда рассказываем про ключевые принципы.

Первое, что это — бесплатно и доступно, можно позвонить как со стационарного телефона, так и с мобильного, даже имея нулевой баланс. Далее — это конфиденциально. Не все дети ясно представляют себе, что это значит, в связи с чем у них есть опасения, что нельзя рассказывать о проблемах в семье и конфликтах с родителями. Или, например, о том, что в семье есть физические наказания, и об этом сразу же будет сообщено органам опеки, и домой могут вскоре приехать сотрудники соответствующих служб.

Естественно, мы объясняем, что дети могут поделиться с нами чем угодно, и это останется только между нами. Анонимность и доверие наших абонентов для нас много значат, и мы подробно объясняем, как именно работает телефон доверия, что звонящие могут даже не представляться и как важно честно рассказать всю свою историю без страха.

Лайфхаки для всех возрастов

— А что насчет возраста?

— Об этом мы всегда спрашиваем, и для нас это очень ценно знать. В зависимости от возраста и задач развития, особенностей личного жизненного опыта, мы можем опираться на те или иные ресурсы для решения проблемы и поддержки ребенка.

— С родителями, полагаю, проще общаться?

— Они, как правило, очень конкретно описывают ситуацию с ребенком и спрашивают, что именно нужно делать для решения проблемы, какую родительскую позицию в воспитании выбрать, каких ошибок важно избежать и не потерять и без того зачастую хрупкий контакт с ребенком. Анализируя тематику обращений и вопросов от родителей и подростков, мы публикуем в специальном разделе на сайте «Лайфхаки» соответствующие психологические тексты, конкретные инструкции, как действовать в той или иной ситуации, решать ту или иную жизненную задачу.

Одна из последних тем — «Если ты пришел в новую школу». Она о том, как успешно адаптироваться в новом коллективе, действительно легко влиться в него и не навлечь при этом на себя тех сложностей, которые часто бывают у новичков.

Или, например, ты испытываешь чувство одиночества в подростковом возрасте. Как к этому можно и нужно относиться? Что с этим делать? Как заводить друзей? Что делать, если тебя травят в школе или угрожают в Сети?

Часто к нам обращаются подростки, у которых тяжелое материальное положение в семье и они не имеют возможности, например, пользоваться такими же гаджетами, которые есть у других сверстников, бывать за границей или покупать одежду дорогих брендов. Дети очень сильно переживают из-за этого и пытаются решить проблему уже как взрослые люди. Они нередко задают вопросы о том, как можно начать зарабатывать самому. У нас на сайте есть и такая тема. Понятно, что все это должно быть без вреда для учебы.

Кроме того, есть лайфхаки и для родителей — по самым разнообразным вопросам о воспитании детей и поддержания с ними хороших и доверительных отношений. И мы стараемся делать все эти тексты с очень конкретными практическими рекомендациями и решениями, приводим примеры эффективных подходов и действий родителей, и предлагаем, в том числе, по мнению самих детей, различные психологические техники и приемы.

— В общем, понятно, что если кто-то обращается к вам в чате, вы все равно после общения советуете звонить по телефону. В любом случае, так?

— Главная наша задача — помочь сделать звонок. Телефон доверия в каждом субъекте РФ работает по своему графику. В большинстве регионов он круглосуточный, и там работает много психологов. В редкие моменты, если телефон не работает, можно написать обращение на сайте и в чат.

В общем, главный критерий успешности нашей работы — если ребенок или взрослый прямо сейчас или в течение непродолжительного времени позвонит в службу и поделится тем, что его беспокоит. Он ведь уже получил от нас информацию о том, что звонить безопасно, мы его в этом убедили и помогли более четко сформулировать свой запрос и настроиться на общение с психологом.

Иногда бывает даже и так, что подросток сопротивляется: «Нет, я хочу здесь (общаться)», и мы опять же объясняем, почему все-таки важно позвонить и поговорить лично. На это есть две простые причины. Когда ты начинаешь проговаривать свои чувства, реагировать, эмоционально освобождаться от накопившегося душевного груза, то происходит важнейшая психологическая работа. Потому что выговориться — это уже начать решать проблему. А второе — когда ты беседуешь с человеком, задаешь вопросы и получаешь ответы, действительно начинаешь понимать проблему, анализировать, смотреть на нее по-другому и, соответственно, видеть в ней не только препятствия, но и ресурсы.

Именно поэтому в чате сделать это полноценно невозможно. У нас на сайте есть, в том числе, лайфхак «Почему важно звонить, а не писать». Другими словами, чат на сайте Детского телефона доверия — это некая вспомогательная ресурсная служба для того, чтобы дети и взрослые подготовились к звонку и их обращение к нам проходило без стресса, они были информированы и чувствовали себя в полной безопасности.

— Вы можете как-то отслеживать, сколько детей, родителей или опекунов потом позвонили после общения с вашими специалистами в чате?

— У нас такой возможности нет, иначе нарушался бы наш главный принцип конфиденциальности, поэтому мы не отслеживаем их действия. Но часто бывают и повторные обращения, и люди сами пишут, что ранее уже писали в чат или звонили. А бывает и так — подростки обращаются вторично или даже по нескольку раз, и они сами сообщают: «Я уже звонил, спасибо, мне помогли, но сейчас у меня другая ситуация, мне просто нужен совет в одном деле».

Мы все можем оказаться в беде

— Хотелось бы коснуться еще одной темы. Помнится, вы говорили, что тревожность детей как правило повышается после таких трагических событий, как в Кемерово или Керчи…

— Да, несомненно. И не только у детей, но и у всего общества в целом. После любого случая, когда человек может представить, что он мог бы оказаться на месте пострадавших, появляется много страхов и опасений. Скажем, разбился самолет, и я понимаю, что тоже могла в нем находиться в этот момент. Или могла оказаться в том или ином образовательном учреждении в качестве преподавателя или административного персонала. И меня там тоже могли расстрелять или взорвать.

Иногда человек, который понимает, что гипотетически мог попасть в такую ситуацию, естественно, начинает на бессознательном уровне тревожиться. Это может носить ситуативный характер, а может сформировать страх. Но чаще других на такие инциденты, как правило, реагируют дети и подростки как наиболее чувствительные члены нашего общества, и особенно те, кого ранее коснулась какая-либо трагедия. Даже опосредованно.

— А бывают ли всплески и по другим, не одноразовым, событиям?

— Могу вот привести достаточно наглядный пример. Наши телефонная служба и чат сполна ощутили на себе эту волну во время историй с так называемыми «группами смерти». Было очень много обращений: и родителей, и учителей, и самих детей, многие сильно переживали и воспринимали все это очень близко к сердцу, хотя часто и искусственно преувеличивая масштаб проблемы.

Когда подросток, допустим, сделал некую странную татуировку или просто не выспался, стал замкнутым из-за обычной школьной усталости или нагрузок, близкие тут же начинали паниковать — наверное, он связался с плохой компанией и начал играть по ночам! Поэтому нас часто спрашивали, а как определить, какие есть признаки в поведении, во внешности, в настроении. Что делать, если я знаю, что мой друг играет, — куда обращаться? Или я, например, нашел страничку такого-то человека и увидел, что у него там есть атрибутика всего этого, что делать?

В службе Детского телефона доверия 8-800-2000-122 работают настоящие профессионалы, постоянно повышающие свою квалификацию, исходя из новых вызовов и современной проблематики. И в наших лайфхаках мы подробно прописали все поведенческие маркеры данной проблемы, в том числе и то, как определить, на самом деле ли ребенок связался с плохой компанией, а также рекомендации и алгоритмы действий. В таких вопросах важно вовремя среагировать и оказаться рядом, чтобы помочь, не усложняя и без того трудное положение ребенка, ведь он оказался в этой ситуации не от хорошей жизни.

— Все эти «группы смерти» мы вроде бы пережили…

— Да. Тогда, кстати, достаточно профессионально и слаженно отработали наши правоохранительные органы. К тому же охотно пошла навстречу социальная сеть «ВКонтакте», которая содействовала им и помогла закрыть огромное количество таких опасных сообществ. И в целом были отлажены механизм анализа жалоб и реагирования на подозрительную страничку или сообщество по требованию пользователей и спецслужб, процедура блокировки, появления по запросу опасных слов ресурсов психологической помощи и сообществ киберволонтеров. Но самое главное, что ситуация была поддержана и на законодательном уровне — поправками в статью 110 Уголовного кодекса Российской Федерации о доведении до самоубийства.

Далее было провинциальное неформальное объединение таких делинквентных подростков, антиобщественное противоправное поведение АУЕ («Арестантский уклад един», экстремистское сообщество, запрещенное в РФ. — Прим. ФАН). По этому поводу мы тоже написали статью — чем опасны такие группы и как не допустить вовлечения подростков в это движение.

Наконец, есть и другие опасные сообщества и неформальные группы всяких зацеперов, руферов и т. д. По данной проблематике люди тоже периодически обращаются.

Хочу подчеркнуть, что как только в Интернете или обществе появляется что-то новое, мы стараемся оперативно реагировать на это, вооружать самих подростков и родителей инструментами безопасного поведения и формировать правильное отношение к этому. Мы понимаем, что такие вызовы будут происходить постоянно, и наша главная задача — помочь детям и подросткам подготовиться к этому и быть рядом в трудную минуту, даже когда им страшно прийти с этим к друзьям, родителям и учителям.

И все равно основным и самым насущным вопросом (и это, по сути, вечная потребность в психологической поддержке) будут переживания про отношения с родителями и сверстниками, проблемы в семье и школе, любовь и дружба или их отсутствие. А особенно — возросший уровень агрессии, буллинг и даже кибербуллинг. Все эти и многие другие причины, о чем лично я говорила уже не раз, в очередной раз доказывают необходимость развития в российских школах профессиональных психологических служб.

Ранее кандидат психологических наук Оксана Иванникова рассказала ФАН все подробности функционирования самого Детского телефона доверия.